Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều tối nay (21-8), áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc vịnh Bắc bộ đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 4.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4. Đồ họa vị trí bão chiều 21-8: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của bão, tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Tại đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Vào hồi 16 giờ, tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc - 108,5 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 80km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Cơn bão này di chuyển rất chậm theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 3km/giờ.

Tại cuộc họp ngày 21-8 của Cục Khí tượng - Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia lưu ý quỹ đạo bão diễn biến phức tạp, gây mưa lớn tập trung chủ yếu ở Đông Bắc bộ, sau đó có xu hướng mở rộng xuống Thanh Hóa và Bắc Trung bộ. Nhiều đợt mưa sẽ tái diễn đến ngày 23-8.

Hà Nội mưa nhiều đợt trong ngày 21-8. Ảnh: PHÚC HẬU

Chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, khu vực Đông Bắc Bộ và Phú Thọ chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và mưa lũ do hoàn lưu bão gây ra.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương ven biển kiểm đếm, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và tài sản tại các khu du lịch, khu vực nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, công trình trên biển, trên đảo và ven biển. Căn cứ tình hình thực tế, địa phương chủ động quyết định việc cấm biển, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

PHÚC VĂN