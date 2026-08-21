Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” phấn đấu đạt trên 1 tỷ lượt xem, tiếp cận

Theo thông tin từ Trung ương Đoàn, Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sẽ đồng loạt diễn ra cả trên không gian mạng và thực tế trong dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2026) và Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2026).

Lễ chào cờ " Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú (Tuyên Quang) ngày 13-7. Ảnh: HỒNG HẢI

Trung ương Đoàn đặt mục tiêu, trong chiến dịch này có ít nhất 30.000 nội dung do người dùng sáng tạo gắn hashtag #ToiYeuToQuocToi, phấn đấu đạt trên 1 tỷ lượt xem, tiếp cận; có ít nhất 300 người có ảnh hưởng, nhà sáng tạo nội dung, gương thanh niên tiêu biểu tham gia.

Chiến dịch tập trung vào 5 nhóm nội dung chủ đạo.

“Tôi nhớ” sẽ lan tỏa các nội dung giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng; giới thiệu các địa chỉ đỏ, nhân chứng lịch sử, câu chuyện về gia đình, quê hương, các thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của dân tộc.

“Tôi tự hào” sẽ chia sẻ thành tựu phát triển đất nước; vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người; sản phẩm, thương hiệu, công trình, sáng kiến của người Việt Nam...

“Tôi gìn giữ” lan tỏa trách nhiệm của thanh niên trong giữ gìn bản sắc văn hóa, tiếng Việt, di sản, môi trường, cảnh quan, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ quyền quốc gia và hình ảnh Việt Nam trên không gian mạng.

“Tôi hành động” sẽ tôn vinh những việc làm cụ thể vì cộng đồng.

“Tôi dựng xây” sẽ phản ánh tinh thần học tập, lao động, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; trách nhiệm của thanh niên trong đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Các hoạt động thực tế triển khai trong dịp này là sự kiện “Ngày Chủ nhật xanh” toàn quốc vào ngày 30-8, huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị và nông thôn; trang hoàng, treo cờ Tổ quốc, xây dựng các tuyến đường cờ, không gian “Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Từ ngày 25 đến 31-8, các đoàn viên, hội viên, thanh niên đồng loạt thay ảnh đại diện theo khung của chiến dịch; lan tỏa nội dung “Nhà tôi có một lá cờ”; đăng tải hình ảnh quốc kỳ tại gia đình, cơ quan, trường học; check-in tại các địa danh, công trình, không gian văn hóa - lịch sử.

Ngày 1-9, hoạt động truyền thông “24 giờ Việt Nam trong tôi” sẽ được tổ chức trên các nền tảng mạng xã hội với các hình ảnh, câu chuyện tiêu biểu từ các địa phương và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài.

Lễ chào cờ với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sẽ được tổ chức trên toàn quốc vào 7 giờ ngày 2-9. Các tổ chức Đoàn và đoàn viên, hội viên, thanh niên đồng loạt chia sẻ hình ảnh, video, thông điệp chào mừng Quốc khánh.

Cũng trong dịp này, các tổ chức Đoàn sẽ tổ chức các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công; thực hiện làm sạch, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, khu di tích lịch sử trên cả nước.

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