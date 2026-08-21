Mưa lớn từ Đông Bắc bộ đến Nghệ An, đề phòng sự cố hồ đập và ngập úng

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đề nghị các địa phương từ Đông Bắc bộ đến Nghệ An chủ động ứng phó mưa lớn, bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy lợi và nguồn nước sinh hoạt nông thôn.

Người dân chủ động trữ nước sạch tại gia đình để phòng trường hợp nguồn nước bị ảnh hưởng.

Mưa lớn ở tỉnh Nghệ An do ảnh hưởng rãnh áp thấp và hoàn lưu áp thấp nhiệt đới. Ảnh: DƯƠNG QUANG (BÁO SGGP)

Trưa nay (21-8), Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi cảnh báo, từ ngày 21-8 đến đêm 22-8, Đông Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Cơ quan chức năng cảnh báo có thể xuất hiện mưa với cường độ lớn, trên 120 mm trong 3 giờ. Trong ngày 21-8, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.

Theo Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, với nguy cơ mưa lớn, một số nơi ở các khu vực nêu trên có khả năng bị ngập, nhất là khu vực hạ lưu hồ chứa, cần chủ động trữ nước sạch sinh hoạt. Mưa lũ có thể ảnh hưởng nguồn nước hoặc gây sự cố đối với công trình cấp nước nông thôn. Người dân nên chuẩn bị lượng nước cần thiết cho gia đình, đồng thời sử dụng tiết kiệm, an toàn.

Người dân sống ở vùng hạ du các hồ chứa cần theo dõi thông báo của chính quyền địa phương và cơ quan quản lý hồ. Các hồ chứa có cửa van xả lũ căn cứ dự báo mưa để xây dựng phương án vận hành, hạ thấp mực nước đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và cảnh báo sớm cho người dân trước khi xả lũ.

Các hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn phải hạn chế hoặc không tích nước. Người dân không nên đến gần đập, tràn xả lũ hoặc các công trình có nguy cơ mất an toàn khi mưa lũ xảy ra.

Đối với sản xuất nông nghiệp, các đơn vị thủy lợi khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ ngập, chủ động điều tiết, tiêu nước theo dự báo mưa. Khi xảy ra mưa lớn, ngập úng, cần ưu tiên tiêu nước cho khu dân cư, khu công nghiệp và diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi cũng yêu cầu các hồ chứa đang có dung tích trữ thấp hoặc đến thời gian được phép tích nước rà soát kế hoạch, chủ động tích nước phù hợp với dự báo mưa.

Việc tích nước nhằm chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong thời gian ảnh hưởng của El Nino trong mùa khô tới nhưng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và không xả lũ bất thường.

PHÚC HẬU