Đồng Nai, Lâm Đồng: Giông lốc làm tốc mái nhà và sập tường trường học

Chiều 20-8, một trận giông lốc kèm mưa lớn bất ngờ quét qua khu phố Trị An, phường Trị An, TP Đồng Nai, làm hư hỏng nhiều hạng mục tại Trường TH-THCS Trị An. Trong khi đó, tỉnh Lâm Đồng tập trung khắc phục hậu quả mưa giông gây ra.

Giông lốc lớn làm tốc mái một ngôi trường ở phường Trị An, TP Đồng Nai. Ảnh: CTV

Khoảng 15 giờ cùng ngày, khi cán bộ, giáo viên nhà trường đang tập trung kiểm tra, dọn dẹp và chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới, giông lốc xảy ra. Sức gió mạnh làm toàn bộ phần mái tôn của tòa nhà hành chính bị tốc, hư hỏng; một mảng tường bị sập, một số cửa kính bị vỡ.

Trường được xây dựng từ năm 1994.

Ngôi trường xây từ năm 1994 bị hư hỏng nặng. Ảnh: CTV

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra giông lốc, nhiều giáo viên vẫn đang có mặt tại các phòng làm việc. Rất may mắn, không có người bị thương.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Trị An đã đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an cùng Ban Chỉ huy Quân sự phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được huy động hỗ trợ nhà trường.

Tốc mái và một phần tường bị sập. Ảnh: CTV

Lực lượng chức năng phối hợp với giáo viên di dời hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị đến nơi an toàn; đồng thời thu dọn mái tôn, vật liệu bị đổ ngã và xử lý bước đầu các vị trí tường bị hư hỏng, bảo đảm an toàn trong khuôn viên trường.

Lực lượng công an, quân đội, trật tự cơ sở được huy động khắc phục hậu quả trận giông lốc. Ảnh: CTV

Hiện nhà trường và chính quyền địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại, khẩn trương khắc phục các hạng mục hư hỏng để bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất phục vụ năm học mới.

Trong một diễn biến khác, tỉnh Lâm Đồng tập trung khắc phục hậu quả mưa giông gây ra. Bước đầu các cơ quan chức năng ghi nhận hàng chục căn nhà bị tốc mái, nhiều diện tích sầu riêng đang trong thời kỳ kinh doanh bị bật gốc, gãy đổ do mưa giông tại Lâm Đồng.

Sáng 21-8, ông Lưu Hồng Long, Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa kèm theo gió giật mạnh gây ra trong chiều 20-8.

Lực lượng chức năng xã Đạ Tẻh 2, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa giông gây ra

Theo thống kê nhanh ban đầu tại địa bàn xã Đạ Huoai có 8 căn nhà bị tốc mái, trong đó có 3 căn bị tốc mái hoàn toàn, có 4 hộ dân bị hư hỏng đường điện, nhiều trụ đèn chiếu sáng bị hư hỏng. Mưa kèm gió giật mạnh cũng làm hơn 200 cây sầu riêng đang trong giai đoạn kinh doanh bị ngã đổ, 0,7 ha sầu riêng khác bị ngập úng.

Nhiều diện tích sầu riêng đang trong thời kỳ kinh doanh tại Lâm Đồng bị bật gốc, ngã đổ

Còn tại các phường B’Lao, phường 1 Bảo Lộc, phường 2 Bảo Lộc, phường 3 Bảo Lộc mưa to kèm gió giật mạnh cũng làm tốc mái hàng chục căn nhà. Cơ quan chức năng tổ chức lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiện Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng đang thống kê thiệt hại.

PHÚ NGÂN - ĐOÀN KIÊN