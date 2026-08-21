Ngày 21-8, chính quyền phường Vĩnh Tuy, Hà Nội tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào chết vì oanh tạc và nạn đói năm 1944-1945 tại khu tưởng niệm trên địa bàn. Các đại biểu và người dân đã dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ những người đã khuất.

Dự lễ có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; đại diện các sở, ban, ngành của Hà Nội và đông đảo nhân dân địa phương.

Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng bào đã khuất, sau đó thực hiện nghi thức dâng hương tại khu tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính đối với những người đã mất.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã chết vì nạn đói năm 1945. Ảnh: VĨNH TUY

Khu tưởng niệm đồng bào chết vì oanh tạc và nạn đói năm 1944-1945 nằm trong ngõ 339 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, trước đây thuộc khu vực nghĩa trang Hợp Thiện.

Trong những năm 1944-1945, người dân một số tỉnh, thành lân cận đổ về Hà Nội và nhiều người đã không vượt qua được nạn đói. Người dân Hà Nội khi đó đã tự bảo nhau quy tập thi thể những người này về chôn cất tại nghĩa trang Hợp Thiện. Nghĩa cử trên thể hiện sự nhân văn, tri ân người đã khuất và sẻ chia với những gia đình không còn cơ hội chăm sóc phần mộ người thân.

Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Vũ Văn Hoạt phát biểu tại lễ tưởng niệm. Ảnh: VĨNH TUY

Theo Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Vũ Văn Hoạt, khu tưởng niệm do Hội Hợp Thiện xây dựng năm 1951, là chứng tích cuối cùng còn lại trên địa bàn miền Bắc về nạn đói lịch sử năm 1944-1945. Năm 2001, khu tưởng niệm được UBND TP Hà Nội xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố.

Ngày 5-8-2005, UBND TP Hà Nội có quyết định gắn biển khu tưởng niệm là một trong 47 điểm di tích cách mạng kháng chiến ở Hà Nội. Nội dung biển ghi: “Đây là nơi tưởng niệm đồng bào chết vì oanh tạc và nạn đói năm 1945, nơi ghi dấu tội ác của phát xít Nhật và đế quốc Pháp đã gây nên thảm họa trên 2 triệu người Việt Nam bị chết vì nạn đói”.

Các đại biểu dâng hương tại lễ tưởng niệm. Ảnh: VĨNH TUY

Từ năm 2024, chính quyền địa phương thống nhất chọn ngày 9-7 Âm lịch hàng năm tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào chết vì oanh tạc và nạn đói năm 1944-1945.

Đây là dịp tưởng nhớ những người đã khuất, đồng thời giúp các thế hệ hôm nay nhìn lại một giai đoạn lịch sử đau thương, qua đó thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và cuộc sống ấm no.

MINH KHANG