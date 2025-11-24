Ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng thành bão

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương và bộ, ngành liên quan chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có xu hướng đi vào Biển Đông và mạnh lên thành bão.

Cập nhật thông tin đến chiều 24-11 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tâm áp thấp nhiệt đới đã di chuyển đến tọa độ khoảng 9,6 độ Vĩ Bắc - 126,5 độ Kinh Đông, nằm trên vùng ven biển phía Đông của miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Họa đồ dự báo quỹ đạo di chuyển của áp thấp nhiệt đới theo mô hình của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Cơ quan khí tượng - thủy văn của Việt Nam nhận định, trong khoảng thời gian từ chiều 24 đến chiều 25-11, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/giờ, đi vào miền Trung Philippines với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Từ chiều 25 đến ngày 26-11, áp thấp nhiệt đới đổi hướng sang Tây với tốc độ di chuyển khoảng 20-25km/giờ, đi vào Biển Đông (có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10).

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, khoảng chiều 26-11, tâm bão nằm trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa. Sau đó, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Theo cảnh báo của cơ quan khí tượng, từ chiều tối 25-11, vùng biển phía Đông của khu vực giữa và Nam Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m.

Từ khoảng đêm 26 đến đêm 28-11, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

Ảnh vệ tinh tâm áp thấp nhiệt đới lúc 16 giờ 36 phút ngày 24-11. Nguồn: Z.E

Trước dự báo áp thấp nhiệt đới có xu hướng đi vào Biển Đông và có nguy cơ mạnh lên thành bão, cùng ngày 24-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Trị đến An Giang cùng các bộ liên quan, đề nghị chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới (bão).

Trong công điện, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia nêu rõ, áp thấp nhiệt đới có xu hướng đi vào vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông, hướng về khu vực miền Trung - nơi đang bị thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ trong những ngày qua và có khả năng mạnh lên thành bão.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong bối cảnh khu vực miền Trung đang tiếp tục khắc phục hậu quả mưa, lũ nghiêm trọng thời gian vừa qua, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh ở khu vực Nam Trung bộ khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau đợt mưa, lũ lịch sử vừa qua theo Công điện số 227/CĐ-TTg ngày 23-11-2025 của Thủ tướng Chính phủ; sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với đợt thiên tai tiếp theo.

Ban chỉ đạo cũng đề nghị các địa phương thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, đồng thời duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Cùng với đó, các địa phương và bộ, ngành trực ban nghiêm túc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

PHÚC VĂN