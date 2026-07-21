Biển Đông sắp có bão

Ngày 21-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, một vùng áp thấp đang hoạt động ở phía Đông Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành bão và di chuyển vào khu vực Đông Bắc Bắc Biển Đông trong những ngày cuối tuần này.

Miền núi phía Bắc cần đề phòng một đợt mưa lớn mới sắp tái diễn. (Trong ảnh: Lực lượng chức năng tham gia cứu hộ trong trận lũ quét tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu ngày 16-7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, vào chiều 21-7, vùng áp thấp này có vị trí khoảng 13 độ vĩ Bắc và 135 độ kinh Đông, cách Philippines khoảng 1.200km về phía Đông. Dự báo ngày 23-7, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Từ khoảng ngày 24 đến 25-7, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 70%.

Dự báo của Windy về vị trí bão vào tối 25-7. Ảnh chụp lại màn hình

Cơ quan khí tượng cho rằng, nếu tiếp tục phát triển theo kịch bản dự báo, bão có khả năng di chuyển vào khu vực Đông Bắc Bắc Biển Đông trong khoảng ngày 25 đến 26-7, với xác suất khoảng 60-70%.

Trước thời điểm bão vào Biển Đông, từ khoảng ngày 23 đến 25-7, Bắc bộ có khả năng tái diễn một đợt mưa diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Trọng tâm mưa lớn tập trung tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Các địa phương này cần phải đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

PHÚC HẬU