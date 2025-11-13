ASEAN hướng tới NET- ZERO: Chiến lược phát triển xanh và bền vững

Sáng 13-11, nằm trong chuỗi sự kiện Diễn đàn Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN-Italy (HLD) lần thứ 9 năm 2025 đã diễn ra phiên thảo luận “Công nghệ cho tương lai hành trình ASEAN hướng tới phát thải ròng bằng 0 (NET- ZERO): Chiến lược phát triển xanh và bền vững”.

Phiên thảo luận do bà Trần Ngọc Tú Uyên, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thái Nhật Tân điều phối. Tham dự có ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cùng các diễn giả, doanh nghiệp, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, phát biểu tại phiên thảo luận

Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, cho biết TPHCM - trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước - đang tiên phong trong chuyển đổi mô hình phát triển xanh, với cam kết chính trị mạnh mẽ và khung chiến lược toàn diện đã được ban hành. Đây là nền tảng vững chắc để thành phố hướng tới phát triển bền vững, tăng trưởng carbon thấp và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Hiện TPHCM đang triển khai hai văn kiện chiến lược quan trọng trong lĩnh vực phát triển xanh và bền vững, đó là, Quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030; Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh giai đoạn 2024-2030. Mục tiêu tổng thể của hai văn kiện nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh, xây dựng kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính, tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, đồng thời nâng cao phúc lợi xã hội và duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định.

Các kế hoạch phát triển xanh của thành phố không chỉ là định hướng mà là cam kết hành động cụ thể, dài hạn và có cơ chế giảm sát chặt chẽ. TPHCM mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực tài chính xanh, chuyển giao công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm quản lý đô thị tăng khả năng chống chịu. Với sự đồng hành của các đối tác trong và ngoài nước, TPHCM tin tưởng sẽ trở thành hình mẫu đô thị xanh – thông minh – bền vững, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển carbon thấp của Việt Nam và khu vực đến hướng đến phát thải ròng bằng 0 của ASEAN.

Toàn cảnh phiên thảo luận

Các diễn giả chia sẻ tại phiên thảo luận

Theo các diễn giả, những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, hòa nhập số và nâng cao kỹ năng lao động đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ và đổi mới chính sách. ASEAN hiện đang ưu tiên tăng trưởng xanh và ứng dụng công nghệ, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh khu vực. Việc tăng cường hợp tác giữa Italy và các quốc gia ASEAN sẽ mở ra những cơ hội mang tính chuyển đổi, bao gồm đồng phát triển các thành phố thông minh, các dự án năng lượng lượng tái tạo, hạ tầng, cũng như chuỗi cung ứng bền vững phù hợp với các tiêu chuẩn ESG toàn cầu.

PHƯƠNG LÊ