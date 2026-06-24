Khẳng định phong cách với tai nghe Bowers & Wilkins Px8 S2 McLaren Edition

Tai nghe Bowers & Wilkins Px8 S2 McLaren Edition với thiết kế ấn tượng

Đây là thành quả mới nhất từ mối hợp tác chiến lược giữa hai biểu tượng kỹ nghệ Anh Quốc: Thương hiệu âm thanh hi-end Bowers & Wilkins và hãng siêu xe McLaren Automotive.

Không đơn thuần là một thiết bị âm thanh cá nhân, siêu phẩm này còn là biểu tượng của tinh thần “performance luxury” và văn hóa tốc độ Formula 1 rực lửa.

Mối quan hệ giữa Bowers & Wilkins và McLaren là một hành trình dài đồng hành về kỹ thuật, bắt đầu từ việc tinh chỉnh hệ thống loa vòm cho các dòng siêu xe thương mại trước khi lấn sân sang thị trường âm thanh cá nhân cao cấp.

Px8 S2 McLaren Edition ra đời như một chương mới hoàn thiện hơn, được định vị là sản phẩm lifestyle premium dành riêng cho cộng đồng đam mê tốc độ và nhóm khách hàng theo đuổi phong cách sống thượng lưu.

Điểm cốt lõi khiến màn kết hợp này trở nên đặc biệt nằm ở sự tương đồng trong triết lý kỹ thuật. Nếu trên đường đua F1, sợi carbon được ưu tiên nhờ độ cứng siêu cao và trọng lượng nhẹ để tối ưu tốc độ, thì Bowers & Wilkins cũng mang tư duy cơ khí đó vào cấu trúc tai nghe nhằm đạt được sự chuẩn xác tuyệt đối trong âm thanh.

Sức mạnh của Px8 S2 McLaren Edition nằm ở hệ thống Carbon Driver độc quyền với màng loa dynamic full-range đường kính 40mm.

Việc sử dụng vật liệu sợi carbon giúp màng loa đạt tốc độ phản hồi cực nhanh trước các dao động âm thanh dồn dập, giúp tái hiện trọn vẹn từng chi tiết siêu nhỏ (micro-detail) và giảm thiểu tối đa tình trạng méo tiếng. Đây cũng chính là công nghệ âm thanh cao cấp được tay đua vô địch F1 Oscar Piastri đồng hành, biến sản phẩm thành biểu tượng của công nghệ nghe nhìn tiên tiến.

Về khả năng truyền dẫn, thiết bị được trang bị bộ xử lý DSP hiệu suất cao kết hợp cùng mạch khuếch đại/DAC riêng biệt cho kết nối True 24-bit.

Cùng với codec aptX™ Lossless, tín hiệu âm thanh được truyền tải nguyên bản, sống động, mang lại trải nghiệm như đưa người nghe vào không gian kịch tính của đường hầm kỹ thuật Pit Lane.

Bên cạnh chất âm, sản phẩm còn sở hữu công nghệ chống ồn chủ động (ANC) tối tân, giúp tách biệt hoàn toàn tiếng ồn môi trường để tạo ra không gian tĩnh lặng tuyệt đối cho người dùng.

Hiệu suất hoạt động cũng là một điểm cộng lớn với thời lượng pin lên đến 30 giờ phát nhạc liên tục. Tính năng sạc nhanh chỉ với 15 phút sạc cho 7 giờ sử dụng giúp đảm bảo trải nghiệm không bị gián đoạn.

Về ngoại hình, sản phẩm này khơi gợi trực tiếp tinh thần chiến thắng của đội đua McLaren. Tai nghe khoác lên mình lớp hoàn thiện màu xám Anthracite Grey lịch lãm, nhấn nhá bằng sắc cam Papaya Orange – phối màu biểu tượng gắn liền với chiếc xe đua MCL38.

Từng chi tiết từ headband, earcup đến logo Speedmark độc quyền và đệm da cao cấp đều toát lên ngôn ngữ thiết kế sang trọng.

Sản phẩm hiện đã có mặt tại hệ thống đại lý ủy quyền của PGI trên toàn quốc với mức giá niêm yết 27.900.000 đồng. Đi kèm sản phẩm là bộ phụ kiện cao cấp gồm hộp đựng cứng, cáp USB-C sang 3.5mm và USB-C sang USB-C, cùng chính sách bảo hành chính hãng lên đến 24 tháng…

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