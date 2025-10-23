AUN-QA ghi nhận: Hai ngành Văn hóa học và Văn học đạt chất lượng vượt trội

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) vừa tổ chức đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA (Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á) đối với 2 chương trình đào tạo cử nhân ngành Văn hóa học và ngành Văn học. Trong đợt đánh giá, đoàn chuyên gia AUN-QA đã phỏng vấn các nhóm liên quan, khảo sát thực địa, đối chiếu báo cáo tự đánh giá, từ đó đưa ra khuyến nghị nhằm hỗ trợ trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo.

Kết quả đánh giá cho thấy, 2 chương trình có nhiều điểm nổi bật. Ngành Văn hóa học được ghi nhận có tầm nhìn rõ ràng, cấu trúc khoa học, triết lý khai phóng và mô hình thực tập hiệu quả, giúp sinh viên phát triển năng lực và gắn kết cộng đồng. Ngành Văn học kết hợp hài hòa học thuật và ứng dụng, với phương pháp giảng dạy sáng tạo, đội ngũ tận tâm và hoạt động hỗ trợ phong phú, thể hiện bản sắc riêng, vừa kế thừa truyền thống vừa bắt nhịp hiện đại.

Theo GS-TS Arnulfo P. Azcarraga, Trưởng đoàn đánh giá AUN-QA, nhà trường đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chuyên nghiệp. Ông đặc biệt đánh giá cao văn hóa chất lượng được duy trì bền vững trong toàn hệ thống, coi đây là nền tảng quan trọng để trường tiếp tục phát triển. Đợt đánh giá ngoài AUN-QA lần này không chỉ ghi nhận chất lượng vượt trội của 2 chương trình Văn hóa học và Văn học mà còn khẳng định vị thế tiên phong của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn trong việc không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế. Đây cũng là minh chứng quan trọng cho cam kết của ĐHQG TPHCM về phát triển hệ thống giáo dục đại học theo chuẩn mực khu vực và quốc tế.

Hơn 3.000 sinh viên và 36 doanh nghiệp quy tụ tại Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp đợt 2-2025, do Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) tổ chức. Ngày hội có ý nghĩa đặc biệt khi mang đến hơn 1.000 vị trí việc làm ở nhiều lĩnh vực công nghệ, dịch vụ, sản xuất… Sự hiện diện của đông đảo doanh nghiệp thể hiện niềm tin của cộng đồng vào uy tín, chất lượng đào tạo và thương hiệu của nhà trường. Khu vực giới thiệu ý tưởng sáng tạo cũng thu hút đông đảo sinh viên và doanh nghiệp. Nhiều sản phẩm công nghệ, mô hình khởi nghiệp được trưng bày, thể hiện tinh thần nghiên cứu, sáng tạo của sinh viên nhà trường. Cùng với đó, chuỗi tọa đàm và hội thảo diễn ra xuyên suốt với các chủ đề: xu hướng nghề nghiệp, kỹ năng ứng tuyển, chiến lược tuyển dụng trong kỷ nguyên số… MINH THANH Năm 2026, ĐH TPHCM tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) với 2 đợt thi, giữ ổn định cấu trúc bài thi phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo đó, năm 2026, kỳ thi sẽ được tổ chức 2 đợt: đợt 1 vào cuối tháng 3 (dự kiến ngày 29-3), đợt 2 vào cuối tháng 5 (dự kiến ngày 24-5). Bài thi ĐGNL từ năm 2026 giữ cấu trúc phần sử dụng ngôn ngữ và toán học, đồng thời tăng số lượng câu hỏi của 2 phần này để tăng độ tin cậy và độ phân biệt. Năm 2026, ĐHQG TPHCM sẽ tăng chất lượng đề thi, câu hỏi và tăng chất lượng tương tác với thí sinh; cố gắng tối đa cung cấp thông tin, dữ kiện, số liệu để thí sinh xử lý làm bài, đề thi không quá khác biệt, đánh đố hay gây khó khăn cho thí sinh. MINH THANH

THANH HÙNG