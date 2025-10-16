Trải qua 25 năm bền bỉ xây dựng và phát triển, Trường Đại học Cửu Long vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước. Được thành lập từ ngày 5-1-2000, Trường Đại học Cửu Long là trường đại học dân lập đầu tiên tại khu vực ĐBSCL. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục đại học tư thục tiêu biểu tại khu vực.

Hiện nay, trường thực hiện tuyển sinh, đào tạo gồm 38 ngành đại học, với trên 90 chuyên ngành đa lĩnh vực, từ kinh tế, kỹ thuật, y - dược, xã hội - nhân văn, công nghệ thông tin, ngôn ngữ, nông nghiệp công nghệ cao... Ngoài ra, trường có 11 ngành đào tạo thạc sĩ và 3 ngành đào tạo chuyên khoa cấp I, nâng tầm năng lực nghiên cứu và đào tạo sau đại học. Đến nay, Trường Đại học Cửu Long đã cấp bằng tốt nghiệp cho hơn 38.000 cử nhân, kỹ sư và gần 1.200 thạc sĩ, trong đó nhiều người đang đảm nhận vai trò lãnh đạo quan trọng, chuyên gia, doanh nhân, nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước...

Với những đóng góp xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Trường Đại học Cửu Long vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập trường (2000-2025).

TIN ANH