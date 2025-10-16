Giáo dục

Giáo dục hội nhập

Trường Đại học Cửu Long: Vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

SGGP

Trải qua 25 năm bền bỉ xây dựng và phát triển, Trường Đại học Cửu Long vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước. Được thành lập từ ngày 5-1-2000, Trường Đại học Cửu Long là trường đại học dân lập đầu tiên tại khu vực ĐBSCL. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục đại học tư thục tiêu biểu tại khu vực.

Hiện nay, trường thực hiện tuyển sinh, đào tạo gồm 38 ngành đại học, với trên 90 chuyên ngành đa lĩnh vực, từ kinh tế, kỹ thuật, y - dược, xã hội - nhân văn, công nghệ thông tin, ngôn ngữ, nông nghiệp công nghệ cao... Ngoài ra, trường có 11 ngành đào tạo thạc sĩ và 3 ngành đào tạo chuyên khoa cấp I, nâng tầm năng lực nghiên cứu và đào tạo sau đại học. Đến nay, Trường Đại học Cửu Long đã cấp bằng tốt nghiệp cho hơn 38.000 cử nhân, kỹ sư và gần 1.200 thạc sĩ, trong đó nhiều người đang đảm nhận vai trò lãnh đạo quan trọng, chuyên gia, doanh nhân, nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước...

Với những đóng góp xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Trường Đại học Cửu Long vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập trường (2000-2025).

TIN ANH

Từ khóa

Đại học Dân lập Cửu Long Ngành đại học Đào tạo sau đại học Đa lĩnh vực Đào tạo thạc sĩ Bằng tốt nghiệp Dược Huân chương Lao động Chuyên khoa Cử nhân

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn