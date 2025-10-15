Binh đoàn 20 đào tạo kỹ năng quản trị cho cán bộ

Ngày 15-10, Binh đoàn 20 – Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, đơn vị phối hợp với Học viện Doanh nhân MVV tổ chức đào tạo kỹ năng quản trị dành cho đội ngũ cán bộ và nhân sự nguồn năm 2025.

Lãnh đạo Binh đoàn 20, Học viện Doanh nhân MVV chụp ảnh lưu niệm cùng học viên. Ảnh: CÔNG HOAN

Đại tá Bùi Văn Quỳ, Phó Tư lệnh Binh đoàn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, sau gần 5 tháng học tập với 10 chuyên đề đào tạo chuyên sâu, 39 học viên là cán bộ, nhân sự nguồn của Tổng công ty đã được trang bị các kiến thức và kỹ năng thiết yếu như: lãnh đạo trong kỷ nguyên mới, quản trị nhân sự, tài chính, quản trị dự án, tư duy sáng tạo, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng tổ chức lấy khách hàng làm trung tâm và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các học viên thể hiện tinh thần học tập nghiêm túc, 100% hoàn thành các bài học trực tuyến, trên 80% thời lượng học tập trực tiếp được đảm bảo. Các buổi học diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thảo luận, trao đổi tình huống thực tế, góp phần giúp học viên vận dụng linh hoạt kiến thức vào công việc.

Trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên. Ảnh: CÔNG HOAN

Kết quả, 100% học viên hoàn thành chương trình, trong đó 77% đạt loại giỏi và 23% đạt loại khá.

Đại tá Bùi Văn Quỳ khẳng định, khóa đào tạo là bước chuẩn bị quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản trị, phát triển đội ngũ lãnh đạo kế cận, hướng tới mục tiêu xây dựng Tân Cảng Sài Gòn trở thành doanh nghiệp học tập, hiện đại và phát triển bền vững.

QUỐC HÙNG