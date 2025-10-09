Xây thêm trường, nâng chất giáo dục vùng biên

Đồng Nai có 8 xã biên giới giáp với Vương quốc Campuchia. Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng dạy và học nhưng chất lượng giáo dục vẫn chưa đạt yêu cầu. Hiện tỉnh đang đầu tư nâng cấp, xây mới cơ sở vật chất trường học theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo kết luận số 81 TB/TW (ngày 18-7-2025) về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Giờ học tại điểm trường Thiện Cư thuộc Trường Tiểu học Thiện Hưng B, xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai

Thiếu trường, lớp

Các xã biên giới của tỉnh Đồng Nai gồm: Lộc Tấn, Lộc Thành, Lộc Thạnh, Tân Tiến, Hưng Phước, Thiện Hưng, Bù Gia Mập và Đăk Ơ. Nhiều năm qua, chính quyền các địa phương đã nỗ lực huy động nguồn lực xã hội để đầu tư, nâng cấp hạ tầng cho ngành giáo dục nhưng hệ thống trường, lớp vẫn thiếu.

Xã Lộc Tấn có 4 trường học công lập là Trường TH Lộc Thiện, Trường TH Lộc Tấn A, Trường TH Lộc Tấn B và Trường THCS Lộc Tấn. Từ khi có chủ trương đầu tư xây trường học cho các xã biên giới, địa phương giao các trường khảo sát nhu cầu học tập của phụ huynh học sinh theo 2 phương án cơ bản là xây dựng trường học bán trú hoặc nội trú. Theo đại diện Trường THCS Lộc Tấn, nhiều năm trở lại đây, xã chỉ có 1 trường THCS nên mong muốn có thêm quỹ đất xây trường lớp nhằm đáp ứng nhu cầu bán trú của học sinh, nhà công vụ cho giáo viên. Còn Ban Giám hiệu Trường TH và THCS xã Lộc Thành cũng rất cần nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng điểm lẻ của nhà trường thành nơi ăn ngủ của học sinh vào buổi trưa. Nếu có trường bán trú, phụ huynh thuận tiện khi đưa con em đến trường vào buổi sáng, đón về buổi chiều.

Theo thống kê của Sở GD- ĐT tỉnh Đồng Nai, tổng nhu cầu nội trú, bán trú khoảng 10.500 học sinh, 647 lớp nhưng mới có 882 hạng mục/phòng và cần bổ sung 390 hạng mục/phòng; dự kiến tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng.

Nâng cao chất lượng dạy và học ở vùng biên

Mới đây, tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ khởi công xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất Trường TH và THCS Lộc Thịnh với 17 phòng khối học tập, 3 phòng khối hỗ trợ học sinh, 4 phòng khối phụ trợ, 2 phòng khối hành chính quản trị, hệ thống nhà đa năng và các công trình phụ trợ tại điểm chính; 1 phòng khối học tập, 1 phòng giáo viên, hệ thống nhà xe học sinh và một số hạng mục khác tại điểm lẻ. Theo kế hoạch, thời gian thi công 270 ngày với tổng kinh phí đầu tư trên 35 tỷ đồng.

Ngành GD- ĐT tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với các địa phương khảo sát thực tế, đánh giá kỹ nhu cầu nội trú, bán trú, xem xét phong tục tập quán… để đề xuất vị trí xây dựng trường liên cấp, nội trú, bán trú phù hợp với đặc thù. Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng lên kế hoạch phát động các phong trào thi đua, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cá nhân, doanh nghiệp, vận động người dân hiến đất xây trường, cùng chung tay tham gia hỗ trợ việc xây dựng, cải tạo trường học cho các xã biên giới.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng, Đồng Nai xác định việc xây dựng, nâng cấp trường học tại các xã biên giới là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, góp phần củng cố quốc phòng và an ninh vững chắc. Tỉnh ủy Đồng Nai cũng chỉ đạo các sở ngành nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù, thiết kế mẫu các trường bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô, diện tích trường, lớp, vận hành hiệu quả các trường học, tránh lãng phí.

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, địa phương sẽ dành nguồn lực tập trung phát triển ngành GD- ĐT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phấn đấu xây dựng 80% trường học đạt chuẩn quốc gia. Đặc biệt, ngành GD- ĐT tiếp tục quan tâm xây dựng trường lớp cho 8 xã biên giới, nhằm để học sinh, giáo viên ở xã biên giới không bị khoảng cách lớn trong việc tiếp cận giáo dục so với khu vực thành thị.

HOÀNG BẮC - BÙI LIÊM