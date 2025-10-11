Xây dựng thương hiệu đại học uy tín, trách nhiệm tại Gia Lai

Ngày 11-10, Trường Đại học Quang Trung (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025–2026 và công bố quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ Tô Bá Lâm giữ chức Hiệu trưởng nhà trường.

Trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng cho TS Tô Bá Lâm

Năm học 2025–2026, Trường Đại học Quang Trung (QTU) tiếp tục đẩy mạnh học tập ứng dụng, chuyển đổi số toàn diện và quốc tế hóa môi trường giáo dục; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, mời chuyên gia trong và ngoài nước tham gia giảng dạy, nghiên cứu, xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nhân lực thời kỳ hội nhập.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS Tô Bá Lâm cam kết nỗ lực đưa QTU trở thành “nơi giấc mơ khởi đầu và kiến tạo nền giáo dục trọng trách”, góp phần nuôi dưỡng những công dân hội đủ "trí – tài – tâm – tầm" để phụng sự cộng đồng.

Theo TS Tô Bá Lâm, giai đoạn tới, nhà trường tập trung vào ba trọng tâm: đổi mới môi trường đào tạo gắn với doanh nghiệp và hợp tác quốc tế; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện hướng tới mô hình đại học thông minh; xây dựng văn hóa trách nhiệm, phụng sự, sáng tạo, tạo động lực để mỗi thành viên được cống hiến và trưởng thành.

Dịp này, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn trao chứng nhận đạt chuẩn cho 4 chương trình đào tạo của QTU gồm: Điều dưỡng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật xây dựng. Trước đó, vào tháng 2-2025, nhà trường đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng l ễ khai giảng Đại học Quang Trung

Trong khuôn khổ sự kiện, QTU ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, mở rộng cơ hội thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp và việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.

Phát triển ngành "Trà học" ở vùng thổ nhưỡng Gia Lai Theo PGS-TS Võ Quế, Phó Hiệu trưởng QTU, nhà trường hiện có hệ sinh thái gồm 4 tập đoàn: Hoàn Cầu, Hoàn Gia, Ngân hàng Nam Á và Doidep, với hơn 3.000 cán bộ, công nhân làm việc tại khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Mới đây, QTU định hướng mở thêm ngành “Trà học”, gắn với tiềm năng khí hậu, thổ nhưỡng của tỉnh Gia Lai, hướng tới xây dựng sản phẩm trà chủ lực phục vụ xuất khẩu. Khóa đầu tiên sẽ tuyển học sinh miền núi Gia Lai, được miễn học phí 4 năm và đảm bảo việc làm sau tốt nghiệp. Các sinh viên tham gia chương trình đào tạo về dịch vụ, du lịch tại Đại học Quang Trung Nhà trường cũng đẩy mạnh đào tạo các ngành chăm sóc sức khỏe và du lịch, tận dụng hệ sinh thái gồm bệnh viện quốc tế, khách sạn lớn để giúp sinh viên học tập và làm việc ngay tại địa phương. Ngoài ra, QTU được tỉnh Gia Lai giao phát triển khối chăm sóc sức khỏe và đào tạo nhân lực lĩnh vực bán dẫn, AI, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho khu vực.

NGỌC OAI