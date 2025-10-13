PVCollege khai giảng năm học mới 2025-2026

Sáng 13-10, Trường Cao đẳng Dầu khí (PVCollege) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025-2026 và trao bằng tốt nghiệp năm 2025.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Dự buổi lễ có ông Trịnh Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Quản trị Nguồn nhân lực Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; ông Lê Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam, cùng đại diện các đơn vị trong và ngoài ngành, giảng viên, cán bộ công nhân viên, học sinh, sinh viên nhà trường.

Ông Ngô Xuân Hưng, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Dầu khí đọc diễn văn khai giảng năm học

Ông Ngô Xuân Hưng, Phó Hiệu trưởng phụ trách PVCollege cho biết, đây là một sự kiện đặc biệt, không chỉ đánh dấu khởi đầu năm học mới cho hơn 600 sinh viên, mà còn là mốc quan trọng đối với 256 tân sinh viên và là cột mốc trưởng thành của 68 học sinh tốt nghiệp.

Buổi lễ diễn ra vào dịp Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam vừa kỷ niệm 50 năm thành lập và cũng là dịp PVCollege chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 50. Vì vậy, sự kiện không chỉ là sự khởi đầu của một năm học mới, mà còn là sự tiếp nối hành trình 50 năm bền bỉ vun đắp tri thức và đào tạo nhân lực cho ngành dầu khí.

Dịp này, nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho 68 học sinh hệ Trung cấp

Tại buổi lễ, nhà trường đã công nhận và trao bằng tốt nghiệp cho 68 học sinh hệ trung cấp, khen thưởng 1 học sinh tốt nghiệp loại Xuất sắc, 12 em tốt nghiệp loại Giỏi, 34 em loại Khá.

PVCollege cũng công bố quyết định mở 6 lớp cao đẳng niên khóa 2025-2028, với 182 sinh viên, thời gian đào tạo 30 tháng; 2 lớp trung cấp niên khóa 2025-2027, với 74 học sinh, thời gian đào tạo 24 tháng, bắt đầu từ ngày 15-9-2025.

Nhà trường khen thưởng cho học sinh tốt nghiệp loại Xuất sắc

Nhân dịp này, PVCollege tiếp nhận học bổng với tổng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng từ 19 đơn vị tài trợ, tiêu biểu như: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam…

Đại diện Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Tập đoàn, ông Trịnh Tuấn Anh ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực, sáng tạo và trách nhiệm của tập thể nhà trường. Đồng thời yêu cầu nhà trường cần tiếp tục tạo điều kiện học tập tốt nhất, trở thành “ngọn đuốc lan tỏa tri thức”, khơi dậy đam mê học tập, rèn luyện và tinh thần đổi mới sáng tạo, giúp mỗi sinh viên vững kiến thức, giỏi tay nghề, có tâm huyết với công việc và trách nhiệm với xã hội.

Năm học vừa qua, PVCollege tiếp tục khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo nòng cốt trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của Petrovietnam. Công tác tuyển sinh hệ trung cấp, cao đẳng của trường hoàn thành sớm, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp và có việc làm ngay đạt mức cao. Đặc biệt, công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên là điểm sáng với gần 13.000 lượt học viên và dự kiến vượt 16.000 lượt học viên trong năm 2025, xác lập kỷ lục 50 năm của nhà trường. Đào tạo trực tuyến trở thành động lực phát triển mới với hơn 13.000 lượt khóa học đã hoàn thành. Dịch vụ khoa học kỹ thuật mang lại doanh thu hơn 200 tỷ đồng.

KHÁNH CHI