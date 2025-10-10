HUFLIT trao hơn 34,5 tỷ đồng học bổng và nhận kiểm định chương trình thạc sĩ

Vinh danh thủ khoa trường và thủ khoa các ngành trong kỳ tuyển sinh 2025

Buổi lễ là cột mốc ý nghĩa khởi đầu cho năm học mới, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình khẳng định chất lượng đào tạo sau đại học của HUFLIT. Việc hai chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ gồm Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh đạt chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục không chỉ là minh chứng cho uy tín học thuật và năng lực đào tạo của Nhà trường, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của HUFLIT trong việc đảm bảo chất lượng, minh bạch và hội nhập chuẩn mực giáo dục quốc gia và quốc tế.

Đây là lần đầu tiên HUFLIT được công nhận kiểm định ở trình độ đào tạo thạc sĩ, khẳng định định hướng phát triển bền vững, mở rộng quy mô đào tạo gắn liền với chất lượng – yếu tố luôn được Nhà trường đặt làm kim chỉ nam trong suốt 33 năm hình thành và phát triển.

Lễ công bố quyết định và trao chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục Chương trình đào tạo thạc sĩ

Tại HUFLIT, chất lượng đào tạo luôn là nền tảng cho mọi đổi mới. Nhà trường không ngừng cập nhật chương trình, phương pháp giảng dạy, lấy người học làm trung tâm để mang đến môi trường học tập hiện đại, năng động và hiệu quả. Mỗi thế hệ sinh viên HUFLIT trưởng thành, tự tin bước ra xã hội là minh chứng sống động cho giá trị của tri thức, tinh thần nhân văn và năng lực hội nhập mà Nhà trường theo đuổi.

Trong năm học 2025 – 2026, HUFLIT chào đón tân học viên và tân sinh viên K31 với nhiều chính sách đồng hành thiết thực với tổng giá trị hơn 34,5 tỷ đồng. Đặc biệt, chính sách học bổng và quỹ hỗ trợ sinh viên tiếp tục được mở rộng nhằm khích lệ tinh thần học tập, giảm bớt gánh nặng tài chính và lan tỏa tinh thần “HUFLIT luôn đồng hành cùng người học”.

Trao học bổng khóa 31-2025

Cụ thể, tại buổi lễ, HUFLIT đã trao 02 suất học bổng 50% học phí năm học 2025 – 2026 dành cho Thủ khoa Trường (duy trì cho các năm tiếp theo nếu đáp ứng điều kiện theo quy định) và 44 suất học bổng 25% học phí cho Thủ khoa các ngành;

Ngoài ra, HUFLIT cũng dành nhiều suất học bổng khác dành cho các bạn sinh viên đang theo học tại HUFLIT như Học bổng Đồng hành, Học bổng Trải nghiệm, Học bổng Vững bước….

Song song đó, HUFLIT tiếp tục duy trì Quỹ hỗ trợ sinh viên trị giá 13 tỷ đồng/năm, cho phép sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay học phí không lãi suất, đồng thời cam kết không tăng học phí trong suốt khóa học.

Ngoài nguồn học bổng từ quỹ nhà trường, HUFLIT còn nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp và mạnh thường quân, chung tay chăm lo, tiếp sức cho sinh viên. Bên cạnh đó, Nhà trường không ngừng mở rộng hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu, giúp người học có thêm cơ hội kiến tập, thực tập và việc làm sớm, từ đó gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và thực tiễn nghề nghiệp.

Với chủ đề “Vươn mình ra khơi”, năm học mới tại HUFLIT mang theo tinh thần dấn bước, sẵn sàng khám phá và chinh phục những chân trời tri thức mới. Song song với việc liên tục hiệu chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo, HUFLIT còn không ngừng đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và mở rộng không gian học tập hiện đại, sáng tạo – nơi người học được trải nghiệm, được thử sức và trưởng thành mỗi ngày.

Không chỉ chú trọng đến kiến thức chuyên môn, HUFLIT còn hướng đến xây dựng môi trường học tập truyền cảm hứng, giúp sinh viên cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày đáng giá, để từ đó tự tin “vươn mình ra khơi” cùng tri thức, kỹ năng và khát vọng của thế hệ trẻ thời hội nhập.

Lễ khai khóa 31 – 2025 vì thế không chỉ là ngày hội chào đón tân sinh viên, mà còn là biểu tượng của tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên và niềm tin vào giá trị giáo dục bền vững mà HUFLIT đã và đang kiến tạo.

Với ý nghĩa đó, sự kiện năm nay được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn động lực mới để tập thể sư phạm và sinh viên HUFLIT cùng chung sức hướng tới một năm học thành công, sáng tạo và nhân văn hơn nữa.

Thời gian: 8h30, Thứ Sáu, ngày 10-10-2025 Địa điểm: Hội trường lầu 6, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM, cơ sở 828 Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng, TPHCM.

