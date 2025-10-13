Từ giảng đường đến đỉnh cao tri thức: Khi khát vọng và bản lĩnh tạo nên dấu ấn thủ khoa

Tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU), nhiều sinh viên đã viết nên những câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình học tập và trưởng thành. Trong số đó, Đặng Thị Thanh Ngân và Phan Anh Lộc – hai cái tên nổi bật với những thành tích đặc biệt – đã minh chứng cho giá trị của sự nỗ lực, kỷ luật và niềm đam mê trên hành trình tri thức.

Đặng Thị Thanh Ngân: Từ giấc mơ blouse trắng đến thủ khoa kép

Cô gái nhỏ quê Bến Tre (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long) đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào và đầu ra ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, với GPA (điểm trung bình tích lũy) 3.59 và tốt nghiệp loại Giỏi trước hạn một học kỳ. Giữa đại dịch Covid-19, Ngân nhận ra ý nghĩa của ngành Xét nghiệm Y học – nơi mỗi kết quả xét nghiệm là niềm hy vọng của bệnh nhân. Giấc mơ ấy dẫn cô đến Trường Đại học Nguyễn Tất Thành – nơi triết lý đào tạo “Thực học – Thực hành – Thực danh – Thực nghiệp” giúp Ngân hiện thực hóa đam mê.

Tại NTTU, Ngân được học tập trong hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, dưới sự hướng dẫn tận tâm của các giảng viên có kinh nghiệm thực tế. Cô chia sẻ: “Các thầy cô không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy chúng em tinh thần cẩn trọng, đạo đức nghề nghiệp – điều rất cần trong ngành y”. Ngoài học tập, Ngân tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội – những giá trị được NTTU chú trọng trong đào tạo khối ngành Sức khỏe.

Sau khi tốt nghiệp, Ngân mong muốn tiếp tục theo học cao học, nghiên cứu sâu hơn về xét nghiệm lâm sàng, góp phần chuẩn hóa quy trình và nâng cao chất lượng chẩn đoán y khoa. “Em tin rằng điều quý nhất mình nhận được từ NTTU là sự tự tin, bản lĩnh và lòng yêu nghề”, Ngân chia sẻ.

Phan Anh Lộc: Sinh viên đầu tiên đạt GPA tuyệt đối 4.0

Phan Anh Lộc – sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Viện Đào tạo Quốc tế (NIIE) – là người đầu tiên của NTTU đạt GPA tuyệt đối 4.0/4.0 và tốt nghiệp sớm trước hạn 4 học kỳ. Từ niềm đam mê chiếc máy tính cũ thuở nhỏ, Lộc đã theo đuổi công nghệ với tinh thần học hỏi không ngừng. Khi chọn NTTU, cậu tin tưởng vào chương trình học bằng tiếng Anh, môi trường năng động và mô hình đào tạo gắn liền doanh nghiệp của Viện NIIE.

Trong quá trình học, Lộc áp dụng phương pháp Time Boxing, Pareto 80/20 và được giảng viên hướng dẫn tận tâm. “Ở NIIE, chúng em được học như cộng sự – được phản biện, được thử và được sai. Chính điều đó giúp em trưởng thành rất nhanh”, Lộc nói. Thành tích 4.0 của cậu không chỉ thể hiện năng lực học tập mà còn là kết quả của phương pháp đào tạo quốc tế, giúp sinh viên tiếp cận công nghệ mới, tư duy sáng tạo và kỹ năng làm việc toàn cầu.

Không dừng lại ở đó, Lộc từng là Quán quân NIIE Startup 2023, đạt giải Ba kỳ thi Nghiên cứu khoa học sinh viên 2024 và giữ vai trò Chapter Lead của Google Developer Student Club. Sau khi tốt nghiệp, cậu dự định theo học Thạc sĩ Trí tuệ nhân tạo (AI) và ấp ủ ước mơ quay lại NTTU làm giảng viên – để tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ sinh viên sau.

NTTU – Nơi ươm mầm tri thức và nhân cách

Không chỉ là nơi đào tạo kiến thức, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành còn là môi trường nuôi dưỡng bản lĩnh, khơi dậy đam mê và hướng sinh viên đến tinh thần cống hiến. Với hơn 50 ngành đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực, từ Sức khỏe, Kinh tế, Kỹ thuật, đến Công nghệ và Nghệ thuật, NTTU luôn chú trọng yếu tố thực tiễn, kết nối doanh nghiệp và đào tạo theo nhu cầu xã hội.

Những câu chuyện của thủ khoa Đặng Thị Thanh Ngân và Phan Anh Lộc là minh chứng rõ nét cho sứ mệnh của nhà trường: đào tạo con người toàn diện – có tri thức, kỹ năng và tấm lòng nhân ái.