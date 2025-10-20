Tân kỹ sư tốt nghiệp xuất sắc IUH mơ ước trở thành giảng viên đại học

Tốt nghiệp sớm một học kỳ với thành tích xuất sắc tại Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH), Điểu Thanh Sang - chàng trai người đồng bào dân tộc thiểu số S’tiêng - là minh chứng sống cho nghị lực và khát vọng vươn lên trong học tập.

Xuất thân từ gia đình nông dân ở vùng biên giới đất đỏ Lộc Ninh (nay là xã Lộc Hưng, tỉnh Đồng Nai), Sang lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ quanh năm vất vả với ruộng nương. Vượt qua định kiến và trở ngại nơi miền quê nghèo, Sang kiên trì theo đuổi con đường học tập, tiếp nối ước mơ còn dang dở của cha mình.

“Ba không biết chữ, nhưng con phải học, để sau này không khổ như ba”

Gia đình Sang có 4 người, ở vùng đất đỏ biên giới Lộc Ninh, Điểu Thanh Sang sớm thấu hiểu những nhọc nhằn của cha mẹ quanh năm gắn bó với ruộng nương. Từ nhỏ, Sang đã chứng kiến đôi bàn tay chai sần, đen sạm của ba ngày ngày cày xới trên nương đất để đổi lấy con chữ cho hai chị em đến trường.

Cả hai chị em Sang đều nỗ lực học tập và cùng trúng tuyển vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Bình Phước - ngôi trường trong hệ thống công lập của Nhà nước, nơi nuôi dưỡng và đào tạo con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Tại đây, Sang được tiếp thêm động lực để nuôi lớn ước mơ học tập và cống hiến.

Trong ký ức của Sang, hình ảnh người cha lam lũ luôn là điểm tựa và là ngọn đèn soi đường. Sang chia sẻ: “Ba tôi không biết chữ, vì khi nhỏ ông phải nghỉ học sớm để trông bốn người em và chăn bò thuê phụ giúp bà trang trải cuộc sống. Dù không được học hành, nhưng ba luôn hiểu giá trị của tri thức. Ông thường nói với tôi: ‘Ba không biết chữ, nhưng con phải học để biết, để sau này không khổ như ba.’”

Những lời dặn mộc mạc ấy đã in sâu trong tâm trí Sang. Mỗi khi mệt mỏi hay muốn buông bỏ, cậu lại nhớ đến đôi bàn tay chai sạn ấy - đôi bàn tay đã nuôi lớn mình, vun đắp niềm tin rằng học tập là con đường duy nhất để đổi đời.

Người cha không dạy Sang bằng sách vở, mà bằng sự hy sinh thầm lặng và lòng tin rằng tri thức sẽ giúp nam sinh này đổi thay cuộc đời. “Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng học thật tốt, không chỉ cho bản thân mà còn để đền đáp công lao của ba mẹ, để chứng minh rằng - dù xuất thân từ vùng quê nghèo khó, con của người nông dân không biết chữ vẫn có thể vươn lên, học tập, hội nhập và đóng góp cho xã hội”-Sang xúc động nói.

4 năm liền đạt danh hiệu sinh viên giỏi, xuất sắc

Sau khi tốt nghiệp THPT, hai chị em Điểu Thanh Sang từng phải gác lại việc học để đi làm phụ giúp gia đình. Cuối năm lớp 12, tưởng chừng cánh cửa đại học đã khép lại vì hoàn cảnh khó khăn, nhưng trong lòng Sang luôn khắc ghi một niềm tin: “Chỉ có học tập mới giúp tôi và gia đình thoát nghèo.”

Bằng quyết tâm và nghị lực, Sang đã biến ước mơ thành hiện thực khi trúng tuyển vào ngành Quản lý đất đai, Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường - Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH).

Năm 2021, Sang bước vào giảng đường đại học, hành trang mang theo không có gì nhiều ngoài ý chí và niềm hy vọng. Cậu chủ động tìm hiểu các chính sách học bổng khuyến khích học tập, học bổng doanh nghiệp dành cho sinh viên có thành tích tốt. Đây chính là nguồn động viên giúp Sang không ngừng nỗ lực để vừa có thêm kinh phí học tập, vừa phụ giúp cha mẹ.

Cuộc sống không hề cứng nhắc khi bản thân biết cố gắng. Suốt 4 năm học, cậu liên tiếp đạt danh hiệu sinh viên giỏi, xuất sắc, nhận học bổng khuyến khích học tập và học bổng của Đài Truyền hình HTV. Bên cạnh việc học, Sang còn làm thêm tại quán ăn và nhận dạy kèm cho các bạn sinh viên trong trường, hỗ trợ ôn tập các môn Toán cao cấp, Trắc địa, Luật đất đai… để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Không chỉ học giỏi, Sang còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn trường tổ chức như “Trăng vàng sẻ chia”, “Xuân tình nguyện”, “Mùa hè xanh”, và “Tiếp sức mùa thi”. Những trải nghiệm ấy giúp cậu rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, tổ chức công việc, đồng thời hun đúc tinh thần trách nhiệm và sẻ chia với cộng đồng.

Nhờ nỗ lực bền bỉ, Sang vinh dự được công nhận là Sinh viên 5 tốt cấp Trường và Sinh viên tiên tiến làm theo lời Bác. Đây chính là phần thưởng xứng đáng cho hành trình học tập và rèn luyện không ngừng của Sang. “Tôi luôn tin rằng, dù xuất phát điểm có khó khăn đến đâu, chỉ cần kiên trì và có niềm tin, chúng ta đều có thể viết nên câu chuyện của chính mình”- Sang bộc bạch.

Ước mơ quay về trường, trở thành giảng viên đại học

Trong thời gian học tập tại Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường - Đại học Công nghiệp TPHCM, Điểu Thanh Sang có cơ hội tham gia nhiều dự án nghiên cứu thực tế. Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất là chuyến đi thực địa tại Khu Dự trữ sinh quyển Cần Giờ, nơi Sang cùng các cán bộ quản lý di chuyển bằng vỏ lãi vào rừng ngập mặn lấy mẫu đất mang về phòng thí nghiệm phân tích nông hóa thổ nhưỡng.

Kỳ hè năm ba, Sang thực tập hai tháng tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Ninh (nay là Chi nhánh Lộc Ninh - Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai). Tại đây, cậu được phân công vào bộ phận cấp giấy, trực tiếp tham gia các quy trình, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. “Những kiến thức được học ở trường giờ đây có thể áp dụng vào công việc thực tế, đó là trải nghiệm vô giá giúp tôi trưởng thành và tự tin hơn khi bước vào môi trường làm việc”- Sang chia sẻ.

Đặc biệt, vào kỳ hè năm tư, Sang vinh dự được PGS.TS Lê Hùng Anh, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường giới thiệu tham gia chương trình thực tập tại Cộng hòa Liên bang Đức. Với một sinh viên người dân tộc thiểu số, xuất thân từ vùng quê còn nhiều khó khăn, đây là cơ hội mà Sang “chỉ dám mơ ước” trước đây. Điểu Thanh Sang xúc động nói: “Được đến Tòa thị chính Hamburg là điều mà trước đây em chỉ dám mơ ước”.

Những ngày đầu ở Đức, Sang không tránh khỏi bỡ ngỡ vì sự khác biệt ngôn ngữ và văn hóa. Nhưng nhờ tinh thần cầu tiến, cậu nhanh chóng thích nghi, học hỏi và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp - nơi đề cao kỷ luật, sáng tạo và tôn trọng lẫn nhau. Qua kỳ thực tập, Sang không chỉ củng cố kiến thức chuyên môn mà còn học được cách tư duy độc lập, làm việc khoa học và ứng xử văn minh trong môi trường đa văn hóa.

Trong suốt thời gian là sinh viên IUH, Sang luôn nỗ lực cân bằng giữa việc học và làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt. Dù đôi khi mệt mỏi, cậu vẫn giữ tinh thần kỷ luật, lập kế hoạch học tập cụ thể cho từng môn, kiên trì theo đuổi mục tiêu. Nhờ vậy, Sang duy trì điểm trung bình GPA 3.66/4, minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ và tinh thần vượt khó.

Hiện nay, Sang đang công tác tại bộ phận cấp giấy tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai, Chi nhánh Lộc Ninh. Cậu luôn tận tâm hỗ trợ người dân trong các thủ tục hành chính về đất đai, đồng thời tiếp tục tích lũy kinh nghiệm thực tiễn để phục vụ cho ước mơ lớn hơn. “Tôi mong một ngày không xa sẽ quay trở lại trường, học tiếp thạc sĩ, tiến sĩ để trở thành giảng viên đại học, sẽ viết tiếp giấc mơ dạy học còn dang dở của ba mẹ và cho cả tôi”, Sang nói.

THƯƠNG NGUYỄN