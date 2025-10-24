Australia cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

Từ ngày 10-12 tới, khoảng 1,5 triệu tài khoản mạng xã hội của người dùng dưới 16 tuổi tại Australia có thể sẽ bị vô hiệu hóa hoặc xóa bỏ.

Đây là kết quả từ “Đạo luật Sửa đổi An toàn Trực tuyến - Độ tuổi tối thiểu dùng mạng xã hội” mà chính phủ Australia ban hành nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các rủi ro trong môi trường số.

Theo trang esafety.gov.au, các nền tảng phổ biến như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Threads và X (trước đây là Twitter) sẽ phải đảm bảo người dùng đủ 16 tuổi trở lên mới được mở hoặc duy trì tài khoản. Các công ty công nghệ có thể đối mặt với mức phạt lên đến 50 triệu AUD (tương đương 32,6 triệu USD) nếu không tuân thủ, trong khi phụ huynh và trẻ em sẽ không bị xử phạt.

Ban đầu, chính phủ Australia dự định loại YouTube khỏi danh sách cấm vì mục đích học tập, nhưng đã đảo ngược quyết định này vào cuối tháng 7 vừa qua. Hiện tại, các ứng dụng nhắn tin và trò chơi trực tuyến như Roblox chưa bị ảnh hưởng, tuy nhiên danh sách nền tảng bị hạn chế có thể mở rộng trong tương lai.

Cơ quan eSafety của Australia cho biết, mục tiêu chính của luật mới là bảo vệ sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ em, giảm nguy cơ nghiện mạng, bắt nạt qua mạng và tiếp xúc với nội dung độc hại.

Để chuẩn bị cho sự thay đổi này, giới chuyên gia khuyến nghị các bậc phụ huynh có con dưới 16 tuổi nên trao đổi với con về luật mới và hướng dẫn con cách sử dụng Internet an toàn. Trẻ vẫn có thể xem video hoặc nội dung công khai mà không cần đăng nhập tài khoản.

Phụ huynh cũng được khuyến khích truy cập trang eSafety.gov.au để tìm hiểu tài liệu hướng dẫn hoặc tham gia các buổi hội thảo trực tuyến miễn phí. Những buổi học này sẽ giúp gia đình hiểu rõ cách hỗ trợ con em mình trong thời điểm chuyển đổi, đồng thời cung cấp kỹ năng nhận diện rủi ro và cách báo cáo nội dung độc hại.

HẠNH CHI