AWS đưa điện toán đám mây, AI đến NBA

NBA và AWS sẽ ra mắt nền tảng NBA Inside the Game ứng dụng công nghệ của AWS

Hiệp hội Bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA) và Amazon Web Services (AWS) đã công bố một thỏa thuận đối tác mới kéo dài nhiều năm để mở ra kỷ nguyên tiếp theo của giải đấu NBA, theo đó AWS sẽ trở thành đối tác chính thức về điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo đám mây (Official Cloud and Cloud AI Partner) của NBA và các giải đấu liên kết, bao gồm WNBA, NBA G League, Basketball Africa League và NBA Take-Two Media.

Trong khuôn khổ hợp tác, NBA và AWS sẽ ra mắt nền tảng NBA Inside the Game ứng dụng công nghệ của AWS, một nền tảng trí tuệ bóng rổ mới, có khả năng chuyển đổi hàng tỷ điểm dữ liệu thành những phân tích chuyên sâu giá trị, mang tới trải nghiệm tương tác hấp dẫn, mở ra cách thức hoàn toàn mới để người hâm mộ trên toàn thế giới kết nối với môn bóng rổ.

Được phát triển dựa trên hạ tầng AI hàng đầu của AWS, nền tảng này bao gồm một loạt tính năng mới nhằm nâng cao chất lượng phát sóng trực tiếp các trận đấu và mang đến trải nghiệm vượt trội cho người hâm mộ trên ứng dụng NBA, trang NBA.com cũng như các kênh mạng xã hội của giải đấu.

NBA sẽ ứng dụng công nghệ AI của AWS để mang đến cho người hâm mộ những phân tích thống kê trực tiếp và chuyên sâu trong suốt trận đấu. Nền tảng thống kê tiên tiến này có khả năng phân tích dữ liệu của 29 điểm chuyển động của mỗi cầu thủ, kết hợp với công nghệ máy học (ML) và AI để nắm bắt sát sao diễn biến trận đấu và đưa ra thông tin chuyên sâu theo thời gian thực. Qua đó người hâm mộ có thể tiếp cận những chỉ số thống kê mới thông qua NBA App, NBA.com cũng như trong các trận đấu NBA được phát sóng trực tiếp, bao gồm cả chương trình NBA trên sóng trực tiếp của Prime…

