Những lá phiếu của niềm tin từ nơi địa đầu đất nước

Ngày 15-3, cùng với cử tri cả nước, đồng bào các dân tộc tại xã Sín Thầu (tỉnh Điện Biên) – cực Tây và đồng bào xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) cực Bắc của Tổ quốc đã nô nức, phấn khởi thực hiện quyền công dân tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại xã Sín Thầu, những con đường dẫn về các khu vực bỏ phiếu rợp bóng cờ hoa.

Cán bộ, đảng viên và các dân tộc xã Sín Thầu thực hiện nghi lễ chào cờ trước khi bỏ phiếu. Ảnh: ĐỖ GIANG

Cử tri xã Sín Thầu đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: ĐỖ GIANG

Sau nghi thức khai mạc trang trọng, nghiêm túc, 16 điểm bầu cử trên toàn địa bàn xã Sín Thầu đã chính thức mở cửa đón hơn 3.500 cử tri. Trong trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, các cụ già bản cao cho đến những thanh niên lần đầu đi bỏ phiếu đều rất phấn khởi và tự hào.

Cử tri xã Sín Thầu thực hiện các bước theo quy định trước khi bỏ phiếu. Ảnh: ĐỖ GIANG

Cử tri xã Sín Thầu bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: ĐỖ GIANG

Các tổ bầu cử tại Sín Thầu đã sâu sát tới từng hộ dân. Đối với các cử tri già yếu, ốm đau hoặc người khuyết tật không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu, các thành viên tổ bầu cử đã không quản đường sá đèo dốc hiểm trở, mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến tận nơi ở hoặc nơi điều trị.

"Tôi rất xúc động khi cán bộ mang hòm phiếu đến tận nhà. Được tự tay bỏ lá phiếu bầu người tài, người đức, tôi thấy mình đang đóng góp một phần nhỏ bé cho sự phát triển của quê hương," ông Pờ A Sinh, một cử tri cao tuổi tại bản Tá Miếu chia sẻ.

Cán bộ xã Sín Thầu mang hòm phiếu lưu động tới tận nhà những người già yếu để họ thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: ĐỖ GIANG

Lực lượng vũ trang và nhân dân xã Sín Thầu thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: ĐỖ GIANG

Bà Pờ Mỳ Lế, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử xã Sín Thầu, cho biết, công tác chuẩn bị đã được triển khai bài bản từ nhiều tháng trước. Các khu vực bỏ phiếu được sắp xếp khoa học, niêm yết danh sách ứng cử viên rõ ràng để người dân dễ dàng tìm hiểu. Đặc biệt, với đặc điểm là khu vực biên giới, lực lượng công an, biên phòng đã phối hợp chặt chẽ, tuần tra xuyên suốt để bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững bình yên cho vùng biên giới trong ngày hội của toàn dân. Sự chuẩn bị chu đáo này đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri Sín Thầu gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vùng cực Tây trong nhiệm kỳ mới.

Cùng ngày, đồng bào các dân tộc xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Điểm bỏ phiếu số 3 của xã Lũng Cú, ở thôn Lô Lô Chải, dưới chân cột cờ Lũng Cú. Ảnh: VĂN BÙI

Đại diện chính quyền địa phương và người dân kiểm tra hòm phiếu trước khi bầu cử. Ảnh: VĂN BÙI

Cán bộ và nhân dân địa phương xã Lũng Cú thực hiện nghi lễ chào cờ trước bầu cử. Ảnh: VĂN BÙI

Toàn xã Lũng Cú có 15 khu vực bỏ phiếu với 8.514 cử tri. Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo; các điểm bầu cử được trang trí trang nghiêm với cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu, tạo nên không khí rộn ràng của ngày hội lớn. Lực lượng phục vụ bầu cử làm việc nghiêm túc, đúng quy trình; công tác bảo đảm an ninh trật tự, y tế và hậu cần được triển khai đồng bộ, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật.

Cử tri nhận phiếu bầu cử. Ảnh: VĂN BÙI

Cử tri xã Lũng Cú bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: VĂN BÙI

ĐỖ GIANG - VĂN BÙI - QUỐC LẬP