Bà Phạm Thị Xuân Trang điều hành hoạt động HĐND tỉnh Khánh Hòa

Ngày 17-9, Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên họp và thống nhất phân công bà Phạm Thị Xuân Trang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, điều hành hoạt động của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, cho đến khi HĐND tỉnh bầu Chủ tịch HĐND tỉnh mới theo quy định.

Bà Phạm Thị Xuân Trang sinh năm 1976, quê xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa; là cử nhân Luật, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó, chiều 16-9, tại kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021–2026 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn, nhằm giới thiệu ứng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Với 100% phiếu tán thành, ông Nguyễn Khắc Toàn đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021–2026.

HIẾU GIANG