Bắc bộ và Trung bộ rét mướt trong ngày Tết Dương lịch

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo, khoảng 1-1-2026, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, khu vực Tây Bắc bộ, Trung Trung bộ, và một số nơi ở Nam Trung bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, có nơi giật cấp 6.

Từ đêm nay 31-12-2025 đến ngày 1-1-2026, ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ 1-1-2026, trời chuyển rét, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ C, vùng núi và trung du Bắc bộ từ 8 đến 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; Bắc Trung bộ phổ biến từ 13 đến 16 độ C.

Từ gần sáng ngày 2 đến 4-1-2026, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trời rét có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm, quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc.

vna-potal-ha-noi-don-khong-khi-lanh-tang-cuong-7723581-8370.jpg
Ảnh minh họa

Về thời tiết trên biển, dự báo, từ chiều và tối 1-1-2026, ở vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2 đến 3m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 đến 5m; khu vực từ Khánh Hòa đến TPHCM, và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao 2 đến 4m.

Từ đêm 1-1-2026, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao 2 đến 4m.

NHỨT MINH

