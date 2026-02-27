Tây Ninh: Giai đoạn 2021-2025, hơn 32km bờ sông bị sạt lở

Ngày 27-2, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa ban hành Kế hoạch tổng thể phòng, chống sạt lở bờ sông đến năm 2030, trong bối cảnh tình trạng sạt lở trên địa bàn gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ.

Một điểm có nguy cơ sạt lở nguy hiểm tại bờ sông Cần Đước, xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh

Theo thống kê, từ năm 2021 đến cuối 2025, Tây Ninh ghi nhận 77 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 32km, ảnh hưởng trực tiếp gần 2.000 hộ dân, thiệt hại ước tính khoảng 85 tỷ đồng. Từ đầu năm 2026, địa phương tiếp tục công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông tại một số khu vực. Nhiều điểm sạt lở uy hiếp khu dân cư, đất sản xuất và các tuyến giao thông ven sông.

Do đó, tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch với yêu cầu rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách; xây dựng cơ sở dữ liệu về sạt lở và dân cư ven sông; tăng cường quan trắc, cảnh báo sớm; kiểm soát khai thác cát, giao thông thủy, xây dựng công trình và khai thác nước ngầm.

Các giải pháp cấp bách như cắm biển cảnh báo, di dời khẩn cấp hộ dân khỏi khu vực đặc biệt nguy hiểm, xử lý điểm sạt lở nghiêm trọng sẽ được ưu tiên thực hiện. Đặc biệt, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2027 hoàn thành bản đồ hiện trạng và hệ thống công trình phòng, chống sạt lở; đến năm 2030, toàn bộ khu dân cư ven sông thuộc vùng nguy cơ được cảnh báo kịp thời, hướng dẫn kỹ năng ứng phó.

Quan điểm của tỉnh Tây Ninh là phòng ngừa chủ động, xử lý kịp thời, kết hợp đồng bộ giữa giải pháp công trình và phi công trình; ưu tiên bảo vệ khu dân cư tập trung, hệ thống đê điều và hạ tầng quan trọng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, vật liệu mới thân thiện môi trường; tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa cho công tác phòng, chống sạt lở.

Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2026-2030 dự kiến gần 13.700 tỷ đồng, trong đó trên 13.470 tỷ đồng dành cho các dự án ưu tiên phòng, chống sạt lở; phần còn lại xử lý các điểm phát sinh hằng năm. Nguồn vốn huy động từ ngân sách Trung ương, địa phương, Quỹ Phòng chống thiên tai và các nguồn hợp pháp khác.

QUANG VINH