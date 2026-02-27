Thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Sáng 27-2, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 3-2026, đồng thời phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà khai mạc hội nghị

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chuẩn bị cho sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước - cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, sẽ diễn ra vào ngày 15-3-2026.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tuyên truyền trước thềm cuộc bầu cử, đề nghị đội ngũ báo cáo viên Trung ương và các cấp bám sát định hướng của Trung ương, tập trung tuyên truyền sâu rộng 5 nội dung trọng tâm.

Quang cảnh phiên họp

Thứ nhất, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, sự vận hành đồng bộ của hệ thống chính trị, đặc biệt trong bối cảnh tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương theo hướng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Thứ hai, làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nâng cao nhận thức để mỗi cử tri thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm làm chủ trực tiếp của mình, thể hiện niềm tin và kỳ vọng đối với các cơ quan dân cử.

Thứ ba, thông tin đầy đủ về vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp trong hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Thứ tư, lan tỏa tinh thần “ngày hội của toàn dân” gắn với việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử, qua đó tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Quốc hội Việt Nam và lịch sử của Đảng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân, nhất là trong thế hệ trẻ.

Thứ năm, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc liên quan đến công tác bầu cử; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại sự kiện, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp chính thức được phát động. Cuộc thi được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa tinh thần “ngày hội của toàn dân”, tăng cường tuyên truyền về truyền thống 80 năm của Quốc hội Việt Nam, nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân, đặc biệt trong thế hệ trẻ đối với việc tham gia bầu cử và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn, báo Đại biểu nhân dân (https://daibieunhandan.vn), Cổng Thông tin điện tử Quốc hội và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết Cuộc thi. Người dự thi có thể truy cập vào các địa chỉ trên để tham gia.

ANH PHƯƠNG