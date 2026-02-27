Đảm bảo không bỏ sót cử tri khi lập danh sách, in phát thẻ cử tri

Lãnh đạo Ủy ban Bầu cử TPHCM yêu cầu, thường xuyên rà soát nhân khẩu trên địa bàn đảm bảo không bỏ sót cử tri, nhằm phục vụ việc lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri, nhất là tại các khu vực có biến động dân cư lớn như khu nhà trọ, chung cư, khu công nghiệp, khu chế xuất…

Ngày 27-2, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (gọi tắt Ủy ban Bầu cử TPHCM) tổ chức phiên họp lần thứ VII.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM, chủ trì.

Đồng chí Võ Văn Minh chủ trì phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại phiên họp, các tiểu ban giúp việc của Ủy ban Bầu cử TPHCM báo cáo về tiến độ triển khai công tác bầu cử và kết quả công tác bầu cử sớm ở 4 khu vực đặc thù; công tác y tế; công tác tuyên truyền bầu cử; công tác kiểm tra giám sát.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử TPHCM phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Cùng với đó là tình hình, kết quả rà soát danh sách cử tri và hướng dẫn khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) phục vụ công tác bầu cử.

Kết luận phiên họp, đồng chí Võ Văn Minh đề nghị, các tiểu ban giúp việc, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp hoàn thành sớm nội dung liên quan đến tiểu sử, chương trình hành động các ứng cử viên để cử tri theo dõi, nghiên cứu.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nội dung và hình thức phải phong phú, đa dạng trên nhiều nền tảng, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội…

Đồng chí Võ Văn Minh lưu ý về công tác tài chính phục vụ bầu cử, trong đó Sở Tài chính TPHCM khẩn trương tham mưu, hướng dẫn kịp thời đến các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công an TPHCM phối hợp với ủy ban bầu cử các địa phương rà soát, thống kê danh sách cử tri, đảm bảo chính xác; đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử. Trong đó phải thường xuyên rà soát nhân khẩu, trạng thái thực tế cư trú của người dân trên địa bàn đảm bảo không bỏ sót cử tri.

Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Theo đồng chí, làm tốt việc này nhằm phục vụ việc lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri, nhất là tại các khu vực có biến động dân cư lớn như khu nhà trọ, chung cư, khu công nghiệp, khu chế xuất… đảm bảo việc phát thẻ cử tri đúng thời gian quy định.

Đồng chí Võ Văn Minh cũng lưu ý, các cơ quan, đơn vị phối hợp xem xét, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bầu cử.

Đồng thời thường xuyên rà soát, theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử để kịp thời xử lý khi có vấn đề phát sinh.

Theo Ủy ban Bầu cử TPHCM, đến 9 giờ 30 phút ngày 27-2, số lượng cử tri đi bầu sớm là 1.280 cử tri. Trong đó, khu vực bỏ phiếu số 1 (phường Phước Thắng) gồm Hải đoàn 129, Hải đoàn 128 (thuộc Quân chủng Hải quân) bỏ phiếu trên bờ là 288 cử tri. Khu vực bỏ phiếu số 2 (phường Phước Thắng) gồm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi đội kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực bỏ phiếu trên bờ là 178 cử tri. Khu vực bỏ phiếu số 3 (xã Long Sơn) gồm Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân bỏ phiếu trên bờ là 84 cử tri. Khu vực bỏ phiếu số 4 (phường Tam Thắng) gồm Liên doanh Việt Nga (Vietsopetro) bỏ phiếu là 730 cử tri.

VĂN MINH