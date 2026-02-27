Lãnh đạo UBND TPHCM chúc tết các doanh nghiệp tiêu biểu

Đoàn công tác lãnh đạo UBND TPHCM đã đến thăm, chúc tết các doanh nghiệp tiêu biểu đã đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Sáng 27-2, đoàn công tác UBND TPHCM do đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn, đến thăm và chúc tết các doanh nghiệp tiêu biểu nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Đoàn đã đến thăm, chúc tết Công ty CP nhựa Thiếu niên Tiền Phong tại khu công nghiệp Đồng An 2 (phường Bình Dương) và Công ty TNHH Far Eastern Polytex Việt Nam, khu công nghiệp Bàu Bàng (xã Bàu Bàng).

Đoàn lãnh đạo UBND TPHCM thăm, chúc tết Công ty Cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong

Tại các đơn vị, đồng chí Trần Văn Bảy đánh giá cao mô hình sản xuất theo hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn của các công ty đã đóng góp chung cho phát triển của thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Hướng đi kinh tế tuần hoàn của các đơn vị đang đi đúng định hướng “kinh tế xanh” mà thành phố theo đuổi.

Đoàn lãnh đạo thăm, động viên hoạt động sản xuất tại nhà máy Nhựa Tiền Phong nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ

Đồng chí Trần Văn Bảy cũng chia sẻ về những tín hiệu tích cực của kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2026. Tin tưởng với đà tăng trưởng kinh tế trên 8%, thu ngân sách đạt hơn 800.000 tỷ đồng trong năm qua. Năm 2026, TPHCM đang đứng trước vận hội mới sau khi hợp nhất 3 địa phương, tạo ra không gian để đưa thành phố phát triển đột phá nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Năm 2026 sẽ là năm thành phố vận dụng tối đa các cơ chế đặc thù để thu hút nhà đầu tư chiến lược và đẩy mạnh đầu tư công. Dù đối mặt với nhiều thách thức để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, lãnh đạo thành phố tin tưởng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp vào sự bứt phá chung.

Đồng chí Trần Văn Bảy chúc tết lãnh đạo, công nhân viên, người lao động Công ty TNHH Far Eastern Polytex Việt Nam

"Sự phát triển của các doanh nghiệp chú trọng bảo vệ môi trường không chỉ đóng góp vào ngân sách mà còn giúp thành phố giải quyết bài toán an sinh và việc làm bền vững", đồng chí Trần Văn Bảy khẳng định.

Đoàn đến thăm nhà máy tái chế chai nhựa Công ty TNHH Far Eastern Polytex Việt Nam

Nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Trần Văn Bảy gửi lời chúc mừng năm mới thắng lợi đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên các đơn vị, đồng thời cam kết thành phố sẽ luôn tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đồng hành phát triển cùng thành phố.

