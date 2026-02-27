Toàn bộ các lực lượng tham gia tổ chức bầu cử phải nắm vững quy định của pháp luật, thành thạo nghiệp vụ bảo đảm mọi khâu, mọi bước được tiến hành chặt chẽ, chính xác, đúng trình tự, đúng thẩm quyền, đúng quy định.

Ngày 27-2, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (gọi tắt Ủy ban Bầu cử TPHCM) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử trên địa bàn TPHCM.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 168 điểm cầu ở các phường, xã, đặc khu của TPHCM.

Dự hội nghị có các đồng chí là Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Hội nghị tập trung hướng dẫn sâu hơn các nội dung nghiệp vụ gắn với thực tiễn triển khai tại địa phương, đơn vị và từng tổ bầu cử.

Các báo cáo viên là những người có kinh nghiệm, am hiểu sâu về lĩnh vực bầu cử và công tác tổ chức thực hiện, sẵn sàng trao đổi, hướng dẫn cụ thể để các đại biểu nắm chắc, nắm rõ và vận dụng hiệu quả tại cơ sở.

Cụ thể, công tác chuẩn bị trước, trong và sau ngày bầu cử; hướng dẫn việc trang trí, bố trí khu vực bỏ phiếu bảo đảm trang trọng, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Đồng thời hướng dẫn công tác kiểm phiếu; tổng hợp, báo cáo số liệu trong và sau ngày bầu cử, bảo đảm chính xác, kịp thời, minh bạch theo quy định. Hội nghị cũng hướng dẫn sử dụng phần mềm phục vụ công tác bầu cử tại các địa phương, cơ sở và tổ bầu cử; qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, tổng hợp thông tin, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện.

Cùng với đó, hướng dẫn công tác lập, rà soát, điều chỉnh và cập nhật danh sách cử tri. Đây là nội dung hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền bầu cử của công dân. Các cơ quan, đơn vị cần thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền, bảo đảm không bỏ sót cử tri, không trùng lặp, tạo điều kiện để mọi cử tri đủ điều kiện đều được tham gia bầu cử.

Đối với công tác tuyên truyền về bầu cử, nội dung tuyên truyền cần được triển khai đồng bộ, đa dạng, phù hợp với từng địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hướng đến ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, hội nghị nhằm trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và quy trình nghiệp vụ cho các lực lượng trực tiếp tham gia công tác bầu cử trên địa bàn.

Ủy ban Bầu cử TPHCM đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu, tích cực trao đổi, thảo luận; mạnh dạn nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để được giải đáp kịp thời.

Yêu cầu đặt ra là toàn bộ các lực lượng tham gia tổ chức bầu cử phải nắm vững quy định của pháp luật, thành thạo nghiệp vụ, chủ động trong tổ chức thực hiện; bảo đảm mọi khâu, mọi bước được tiến hành chặt chẽ, chính xác, đúng trình tự, đúng thẩm quyền, đúng quy định.

