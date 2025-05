Bắc miền Trung: Chủ động ứng phó cháy rừng

Trước tình hình nắng nóng những ngày gần đây, anh Sầm Văn Chung, Phó bản Đôm 2 (xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) cho biết, nhiều diện tích rừng trên địa bàn có nguy cơ cháy cao bởi lượng thực bì dày, người dân thường xuyên ra vào rừng mưu sinh, nhất là khu vực núi Pú Căng. “Chính quyền xã đã giao cho từng thôn bản tập trung phát dọn thực bì, khoanh vùng các khu vực có nguy cơ cháy cao, cắt cử lực lượng ứng trực, không để lửa bén vào rừng”, anh Sầm Văn Chung thông tin.

Lực lượng kiểm lâm Quảng Bình diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng. Ảnh: Minh Phong

Trong khi đó, ông Võ Minh Sơn, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (Nghệ An) cho biết, vì khu bảo tồn chưa được đầu tư công nghệ nên đơn vị luôn đặt con người là nhân tố hàng đầu trong việc phòng chống cháy rừng. Trong đó, ngoài nòng cốt là lực lượng chuyên trách, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền để người dân luôn nâng cao cảnh giác.

Theo ông Sơn, người dân chưa ý thức việc đốt thực bì gây nguy cơ cháy rừng nên trong thời điểm mùa nắng nóng, lực lượng bảo vệ rừng của khu bảo tồn túc trực 24/24, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo không bỏ trống địa bàn... Hiện, tại tỉnh Nghệ An, các vùng rừng trọng điểm như xã Nga My, Xiêng My (huyện Tương Dương); xã Diên Lãm, Châu Hoàn, Châu Phong (huyện Quỳ Châu); xã Quang Phong (huyện Quế Phong), xã Bình Chuẩn (huyện Con Cuông)… đang được lực lượng chức năng tăng cường phòng chống cháy.

Tại tỉnh Quảng Bình, diện tích rừng ở các địa bàn xã miền núi Lâm Thủy, Ngân Thủy (huyện Lệ Thủy), Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (huyện Bố Trạch) cũng đang đứng trước nguy cơ cháy cao bởi nắng nóng. Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Đường 10 (Chi cục kiểm lâm Quảng Bình) Nguyễn Thanh Hải cho biết, ngoài phụ trách hơn 40.000ha rừng tự nhiên, trạm còn phụ trách 50.000ha rừng trồng, trong khi nhân lực chỉ có 6 người.

Lực lượng Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) phát dọn cây tạo đường băng cản lửa. Ảnh; DƯƠNG QUANG

Tuy nhiên, lực lượng vẫn phải chia người để canh chừng “giặc lửa”. Còn theo ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, với 125.000ha rừng đặc dụng, 200.000ha vùng đệm, việc phòng ngừa cháy rừng là rất vất vả, trong khi nguy cơ luôn rình rập... Để đối phó nguy cơ cháy rừng, ông Nguyễn Văn Long, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh đã thành lập hơn 500 ban cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng từ thôn bản lên đến các ban quản lý rừng, các lâm trường và cả các hộ gia đình có diện tích rừng trên 10ha. “Diện tích rừng toàn tỉnh hơn 500.000ha, trong khi lực lượng kiểm lâm mỏng, không thể quán xuyến nổi”, ông Long trần tình.

Trong khi đó, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã lên phương án, sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng cấp tỉnh khi có cháy lớn xảy ra, nòng cốt là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; đồng thời thành lập 308 tổ đội bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy rừng các cấp huyện, xã, chủ rừng với 6.824 người.

Ông Nguyễn Phi Quỳnh, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, ban được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ gần 10.000ha rừng các loại, trải dài trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, huyện Thạch Hà, Can Lộc và Nghi Xuân. Hiện nay, ban đã chuẩn bị sẵn sàng các dụng cụ cưa xăng, máy thổi gió, đèn pin, dao rựa… để phòng chống cháy rừng và hoàn thành tu bổ lại tất cả các tuyến đường băng cản lửa, dọn dẹp thực bì trên địa bàn, đảm bảo lực lượng phối hợp ứng cứu để sẵn sàng khi có sự cố xảy ra.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, do gió mùa Tây Nam hoạt động sớm ở Nam bộ trong khi áp thấp nóng phía Tây tạo ra hiệu ứng phơn khiến các tỉnh Trung bộ và Bắc bộ có thể xuất hiện nhiều đợt nắng nóng trong tháng 5 này, đặc biệt ở khu vực Bắc Trung bộ và Nam Trung bộ. Tại miền Bắc, dự báo đêm 9-5 và ngày 10-5, một rãnh thấp xuất hiện, gây mưa rào và dông trong khoảng 1-2 ngày, sau đó trời nắng nóng trở lại.

NHÓM PV