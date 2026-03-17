359 giám đốc trạm y tế phường, xã, đặc khu cập nhật kiến thức quản lý

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại buổi tập huấn

Lớp tập huấn được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của 359 Giám đốc trạm y tế, hiện đang công tác tại TPHCM, cùng các học viên tham gia trực tuyến từ Tây Ninh và Đồng Nai.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn khẳng định quan điểm nhất quán: y tế cơ sở là nền tảng của hệ thống y tế. Tuy nhiên, trên thực tế, vai trò của tuyến y tế cơ sở – đặc biệt là các trạm y tế vẫn chưa được phát huy đầy đủ.

Ở không ít nơi, trạm y tế vẫn chưa thật sự trở thành địa chỉ đầu tiên mà người dân tìm đến khi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Thay vào đó, người dân có xu hướng đi thẳng lên các bệnh viện tuyến trên, dẫn đến tình trạng quá tải ở các bệnh viện lớn, trong khi tuyến y tế cơ sở chưa được khai thác hiệu quả.

Trước thực trạng đó, ngành y tế TPHCM xác định một định hướng quan trọng trong giai đoạn tới là xây dựng trạm y tế trở thành “điểm chạm y tế đầu tiên” của người dân. Điểm chạm này không chỉ khi người dân bị bệnh, mà ngay cả khi còn khỏe mạnh, khi họ cần được tư vấn, theo dõi sức khỏe, phòng bệnh từ sớm và quản lý sức khỏe lâu dài theo địa bàn cư trú.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trạm y tế không chỉ là nơi khám chữa bệnh ban đầu, mà phải trở thành nơi quản lý sức khỏe của người dân theo vòng đời, gắn chặt với cộng đồng. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh cơ chế, chính sách và nguồn lực, yếu tố con người – đặc biệt là vai trò của giám đốc trạm y tế – được xem là yếu tố then chốt.

Nhằm giúp đội ngũ Giám đốc Trạm Y tế nâng cao năng lực quản lý, khóa tập huấn lần này được thiết kế với nhiều nội dung thiết thực, bám sát những vấn đề mà tuyến y tế cơ sở đang đối mặt trong thực tiễn. Trong khuôn khổ khóa học, các học viên sẽ cùng trao đổi 14 chuyên đề trọng tâm liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý và vận hành trạm y tế như: Giám đốc Trạm Y tế phải làm gì để trạm thật sự trở thành điểm chạm y tế đầu tiên của người dân trong bối cảnh mới; Chuyển đổi số tại Trạm Y tế là yêu cầu bắt buộc hay chỉ là phong trào, nếu không làm thật thì hệ quả sẽ là gì; Giám đốc Trạm Y tế phải làm gì để thực hiện tốt vai trò trong công tác xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa phương...

