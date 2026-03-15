Đưa bệnh nhân nguy kịch từ đảo Cù Lao Chàm về đất liền cấp cứu ngay trong đêm

Ngày 15-3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm) cho biết, đơn vị vừa kịp thời đưa một bệnh nhân nguy kịch từ đảo Cù Lao Chàm vào bờ cấp cứu.

Trước đó, lúc 20 giờ 46 phút ngày 14-3, Trung tâm nhận được thông tin khẩn cấp từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng về trường hợp bà Nguyễn Thị N. (SN 1969, trú thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp, TP Đà Nẵng) bị suy hô hấp cấp, hôn mê, tình trạng chuyển biến nhanh, nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhân đang được cấp cứu tại Trạm xá quân dân y Tân Hiệp nhưng điều kiện y tế tại đảo không đủ để tiếp tục điều trị.

Thời điểm này, đảo Cù Lao Chàm bị cô lập do thời tiết xấu, sóng lớn. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đề nghị Trung tâm có biện pháp hỗ trợ khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận thông tin, Trung tâm đã báo cáo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, phối hợp với Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng kết nối Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng để hỗ trợ tư vấn y tế từ xa cho bệnh nhân.

Tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 631 đi cứu nạn ngay trong đêm

Trung tâm đã điều động tàu SAR 631 đang ứng trực tại Đà Nẵng khẩn trương rời bến thực hiện nhiệm vụ, cùng đi có 2 bác sĩ của Trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng, mang theo đầy đủ thuốc men và trang thiết bị cấp cứu cơ động.

Trong điều kiện gió cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2–4 m, tàu SAR 631 nhanh chóng vượt biển trong đêm để tiếp cận đảo. Đến 22 giờ 45 phút cùng ngày, tàu đã cập đảo Cù Lao Chàm, bệnh nhân được chuyển từ trạm xá lên tàu để cấp cứu và chuyển về bờ.

Bệnh nhân được các nhân viên cứu nạn và bác sĩ chăm sóc, theo dõi sát tình trạng sức khỏe.

Đến 0 giờ 30 phút ngày 15-3, tàu SAR 631 đưa bệnh nhân đến Trung tâm khu vực II an toàn và bàn giao cho lực lượng chức năng. Bệnh nhân bước đầu qua cơn nguy kịch. Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng tiếp nhận và chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

