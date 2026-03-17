Trao giải tác phẩm xuất sắc viết về người thầy thuốc

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh, trao giấy chứng nhận cho tác giả đoạt giải nhì.

Theo ban tổ chức, Cuộc thi viết “Người Thầy thuốc trong tôi” lần thứ 4 được phát động từ đầu năm 2025. Các tác phẩm dự thi là những câu chuyện chân thực kể về sự cống hiến của những người khoác áo blouse, họ không chỉ chữa bệnh mà còn là người truyền cảm hứng thắp lên ngọn lửa hy vọng cho người bệnh.

Từ những tác phẩm được đăng tải, ban giám khảo đã chọn ra 7 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải (1 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích) và gặp gỡ những nhân vật tiêu biểu của các bài viết.

Đại biểu tặng hoa tri ân các bác sĩ là nhân vật được phản ánh trong các tác phẩm đoạt giải

Dịp này, Báo Người Lao Động đã phát động Cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" lần 5 năm 2026-2027.

Cùng ngày, ban tổ chức cũng trao giải cho Cuộc thi "Tết xanh" do Báo điện tử Người Lao Động tổ chức. Các bài dự thi là những câu chuyện xoay quanh lối sống xanh gắn với các hoạt động vui chơi, sắm Tết, ăn Tết, trang trí không gian ngày Tết. Kết quả, đã có 7 giải thưởng được trao cho các tác phẩm xuất sắc nhất.

KIM HUYỀN