Bãi bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường đã cắt giảm hàng loạt điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính và giải quyết ngay 21 "điểm nghẽn" phát sinh từ thực tiễn.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường vừa được gửi đến Bộ Tư pháp để thẩm định.

Dự thảo được xây dựng với ba nhóm nội dung chính: thể chế hóa các quy định liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết ngay các vướng mắc, bất cập cấp bách phát sinh từ thực tiễn.

Dự thảo thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có quy định về thay đổi tên gọi của các bộ theo Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội (về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước); sửa đổi 76 điều trong 14 luật để luật hóa các quy định "tạm thời" về phân định thẩm quyền từ cấp huyện chuyển về cấp xã (49 thẩm quyền, nhiệm vụ) và từ cấp huyện chuyển lên cấp tỉnh (4 thẩm quyền, nhiệm vụ)…

Thời hạn công nhận lưu hành giống cây trồng có thể được kéo dài đến từ 20-25 năm

Hướng đến mục tiêu cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và TTHC, dự thảo bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh trong các luật như Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật (về dịch vụ bảo vệ thực vật, tổ chức xử lý vật thể, sản xuất thuốc bảo vệ thực vật); Luật Chăn nuôi (về biện pháp an toàn, nguồn nước, bảo vệ môi trường); Luật Khí tượng thủy văn (về nhân lực); Luật Thú y (điều kiện hoạt động); Luật Thủy sản (về đóng mới, cải hoán tàu cá); Luật Trồng trọt (về buôn bán giống cây trồng, công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón, sản xuất/buôn bán phân bón)…

Cùng với đó, hàng loạt TTHC cũng được đơn giản hóa. Với Luật Trồng trọt, dự thảo cho phép kéo dài thời hạn công nhận lưu hành giống cây trồng (20-25 năm), bỏ quy định giấy phép nhập khẩu phân bón đối với một số trường hợp (tạm nhập tái xuất, quá cảnh, kho ngoại quan, khu chế xuất). Với Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, bãi bỏ thẻ hành nghề xử lý vật thể, cắt giảm hồ sơ cấp/cấp lại giấy chứng nhận hành nghề, đơn giản hóa TTHC về thuốc bảo vệ thực vật. Trong lĩnh vực thủy sản, bãi bỏ cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển, gộp thủ tục giao khu vực biển và cấp phép thành một.

Đáng lưu ý, với Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo, dự thảo bỏ thủ tục “thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)” khi cấp phép nhận chìm ở biển, lồng ghép vào một thủ tục duy nhất; bỏ thủ tục lấy ý kiến của các bộ/ngành trong một số hoạt động...

Với Luật Đa dạng sinh học, bãi bỏ một số thủ tục hành chính liên quan đến tiếp cận nguồn gene và xác nhận hợp đồng chia sẻ lợi ích. Với Luật Bảo vệ môi trường, sửa đổi quy định về yếu tố “nhạy cảm môi trường” để giảm đối tượng phải thực hiện ĐTM (bỏ tiêu chí chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên, yêu cầu di dân, tái định cư), và làm rõ việc lập ĐTM cho dự án thành phần hoặc phân kỳ đầu tư.

Ở nhóm nội dung giải quyết các "điểm nghẽn" cấp bách từ thực tiễn, Bộ TN-MT xác định 21 "điểm nghẽn" cần tháo gỡ ngay trong năm 2025. Cụ thể, miễn công bố hợp quy thuốc thú y nếu đã đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng theo pháp luật chuyên ngành; bỏ quy định cấm đưa đất vào Việt Nam, cho phép nhập khẩu mẫu đất phục vụ nghiên cứu khoa học, đất bám dính vật thể không quá 2% khối lượng, hoặc cây quà tặng ngoại giao/phục vụ dự án quan trọng quốc gia; sửa đổi khái niệm cảng cá để chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); bổ sung quy định thu hồi giấy phép khai thác thủy sản và xóa đăng ký tàu cá vi phạm IUU…

ANH PHƯƠNG