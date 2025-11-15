Bài học từ chuyện “chuẩn mực”

Đặc biệt, với âm nhạc, nỗ lực của các nghệ sĩ trẻ đang để lại những dấu ấn mạnh mẽ như các buổi biểu diễn thu hút hàng chục ngàn khán giả, những nghệ sĩ trẻ mang âm nhạc Việt đến các sân khấu nghệ thuật nổi tiếng thế giới… Thế nhưng, bên cạnh đó, cũng có không ít người trẻ đang lệch hướng, vô tình hay chủ ý có những hành động làm xấu đi phần nào đời sống âm nhạc hiện nay.

Chỉ tính những nghệ sĩ bị nêu tên xử phạt vì các vi phạm, có thể thấy người trẻ chiếm đa số, từ cá nhân đến đơn vị tổ chức, như: rapper Chị Cả (Đinh Thanh Tùng) bị phạt 35 triệu đồng vì sáng tác dung tục; rapper Chí (Lê Vũ An) bị phạt 45 triệu đồng vì lưu hành bản ghi âm Thích Ca Mâu Chí có nội dung xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; Công ty TNHH MTV Quảng cáo Truyền thông Người hâm mộ Việt bị phạt 110 triệu đồng, đình chỉ hoạt động tổ chức biểu diễn 18 tháng vì tổ chức show diễn của SpaceSpeakers có hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục… Gần đây nhất là việc ca sĩ trẻ Jack J-97 (Trịnh Trần Phương Tuấn) bị Sở VH-TT Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 55 triệu đồng và đình chỉ hoạt động biểu diễn trong 9 tháng do các sai phạm trong chương trình Tuổi thơ dưới ánh trăng (Moonlit Childhood, diễn ra vào tối 16-10 tại Hà Nội).

Các quyết định xử phạt trên đều nhận được sự ủng hộ của đa số công chúng, thậm chí rất nhiều khán giả còn cho rằng mức xử phạt như vậy còn quá nhẹ so với sai phạm. Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường biểu diễn, mức chế tài như trên là quá nhỏ, nếu so sánh với thu nhập của các nghệ sĩ vốn ngày càng tăng cao. Chính vì vậy, để tăng tính răn đe, biện pháp nhắm vào môi trường biểu diễn của nghệ sĩ như công văn mới đây của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị các cơ quan chức năng của TPHCM xem xét không mời các nghệ sĩ vi phạm các chuẩn mực đạo đức tham gia các chương trình của thành phố; hay quyết định của Sở VH-TT Hà Nội về việc đình chỉ biểu diễn có thời hạn nghệ sĩ vi phạm, được xem là có tác động tích cực khiến nghệ sĩ, nhất là các nghệ sĩ trẻ phải tự nhìn lại mình.

Thời đại công nghệ phát triển, việc phát hành, phổ biến và lan tỏa các sản phẩm âm nhạc trở nên dễ dàng hơn nhưng cũng đồng nghĩa nghệ sĩ càng phải có trách nhiệm hơn. Nghệ sĩ, nhất là người trẻ, muốn đi tiếp con đường nghệ thuật, muốn được đón nhận thì phải thể hiện được sự chuẩn mực trong hành vi, phát ngôn và sản phẩm sáng tạo. Và tất cả điều này được tạo nên từ tài năng, nhân cách cũng như lòng tự trọng nghề nghiệp của mỗi nghệ sĩ.

TIỂU TÂN