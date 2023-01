Bãi taxi tạm ở Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đưa vào hoạt động trong dịp cao điểm Tết Quý Mão

Ngày 12-1, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (TSN) thông tin, khu đất dự kiến bố trí bãi taxi tạm có vị trí tiếp giáp đường vào Nhà ga Quốc tế, góc đường Bạch Đằng - Trường Sơn - Hồng Hà (quận Tân Bình), có diện tích 3.541m2 sẽ đưa vào khai thác ngày 15-1 đến ngày 6-2, chủ động điều tiết xe taxi cho hành khách đến Sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo kế hoạch khai thác Tết nguyên đán, sản lượng dự kiến gần 950 -1.000 chuyến bay ngày cao điểm và khoảng 130.000 khách/ngày cao điểm. Do đó, sân bay cần mở thêm bãi đệm cho taxi đậu tạm. Giai đoạn 1, mở lối tập kết taxi phía đường Bạch Đằng; thuê lắp đặt các nhà vệ sinh tạm và xử lý nước thải hàng ngày, lắp đặt hệ thống chiếu sáng tạm thời và hệ thống cấp nước cho các nhà vệ sinh. Giai đoạn 2, Cảng TSN mở lối ra, vào taxi tại lối vào đường vào Nhà ga Quốc tế.

Trung tâm An ninh hàng không của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ được giao quản lý bãi đệm taxi và chủ trì phối hợp với các Đồn Công an Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Công an phường 2 quận Tân Bình, Cảnh sát giao thông – Trật tự quận Tân Bình để nhằm duy trì an ninh trật tự tại khu vực bãi đệm và khu vực xung quanh.

Cảng TSN sẽ cho các hãng taxi đang đăng ký hoạt động tại Cảng TSN được sử dụng bãi đệm taxi này để điều tiết xe kịp thời đón khách đến Sân bay Tân Sơn Nhất, số lượng xe taxi của các hãng được phân chia theo tỷ lệ đăng ký và phù hợp với sự phân bổ và năng lực của từng hãng.

* Theo Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn, đến thời điểm hiện nay, giai đoạn trước tết, chiều từ TPHCM đi Hà Nội còn khoảng 2.000 chỗ. Trong đó: vé đi Quảng Ngãi còn các ngày 13, 20, 21-1; ngày 21-1 còn vé đi tất cả các ga, các ngày khác còn chủ yếu là ghế phụ.

* Theo Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn – TNHH MTV (Tổng Công ty Samco), trước Tết 10 ngày, Tổng Công ty chỉ đạo các đơn vị bến xe, các đơn vị vận tải hành khách trực thuộc đồng loạt ra quân sẵn sàng đồng hành cùng ngành giao thông vận tải thành phố phục vụ nhu cầu đi lại của người dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trong suốt đợt phục vụ tết năm nay, nhiều bộ phận sẽ được tổ chức làm việc liên tục 24/24 giờ trong nhiều ngày, đảm bảo hành khách được phục vụ chu đáo, an toàn. Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại, người dân có thể gọi điện thoại qua các số đường dây nóng (028) 35.116.858; 0368.292292; 1900.7373; (028) 37.180257; (028) 37.161333 để phản ánh trường hợp sai phạm tại các bến xe.