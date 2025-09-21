Bãi thải bột đá khổng lồ ở núi Hòn Ách, đe dọa môi trường sống

Một khu rừng sản xuất sát chân núi Hòn Ách (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) từng xảy ra khai thác đất trái phép, đã được tỉnh chỉ đạo xử lý, khắc phục. Thế nhưng sau 5 năm, khu vực bị đào phá này lại biến thành bãi thải bột đá khổng lồ, đe dọa môi trường sống của người dân.

Từ phản ánh của người dân địa phương, PV Báo SGGP đã vào sát chân núi Hòn Ách để ghi nhận thực tế hiện trường. Tại đây, nhiều hécta đất rừng đã bị đào khoét thành hố sâu, đọng nước, nham nhở dấu vết máy xúc. Đáy hố phủ dày bột đá trắng phau, tro xỉ, bùn thải; xung quanh phế phẩm, đá dăm,… chất thành từng đống trải rộng như một “sa mạc” thu nhỏ.

Khu vực rừng cây dưới chân núi Hòn Ách bị "đục khoét", hiện đang trở thành bãi thải bột đá khổng lồ

Cả một khu vực đất rừng nhiều hécta chất chồng những bãi thải bột đá, phế phẩm đá công nghiệp

Theo phản ánh của người dân địa phương, khu vực này từng bị khai thác đất trái phép. Sau đó, UBND tỉnh Bình Định (trước đây) đã chỉ đạo, xử lý nhưng nay lại trở thành bãi đổ thải bột đá khổng lồ.

“Trước đây, các doanh nghiệp đào khoét chân núi sâu hơn 10m lấy đất trục lợi, giờ lại đổ phế phẩm, bột đá rất nguy hiểm, dễ gây viêm phổi, ung thư. Mùa nắng bụi bay khắp nơi, mưa xuống theo dòng chảy gây ô nhiễm ruộng đồng, mạch nước ngầm khiến cá chết, nhiều trâu bò đổ bệnh, nên ai nấy rất lo!”, ông Nguyễn Như Hoàng (thôn Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây) bức xúc nói.

Bãi thải bột đá chất cao như núi tại hiện trường

Những đống bột đá, kèm theo phế phẩm đá đổ ngổn ngang ở hiện trường

Trao đổi với chúng tôi, ông Cao Minh Thi, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây (nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ) cho biết, khu đất rừng hơn 3ha có nguồn gốc lâm nghiệp, từng được UBND tỉnh cấp phép cho một doanh nghiệp khai thác đất. Sau đó, doanh nghiệp phát sinh tranh chấp, để xảy ra vi phạm khai thác khoáng sản và đã bị xử phạt.

Về sau, doanh nghiệp bỏ đi, không phục hồi môi trường, để lại hầm hố nham nhở. Diện tích đất này được giao cho hộ dân sử dụng, nhưng để xảy ra tình trạng nhiều đối tượng lén lút đổ thải bột đá, phế phẩm đá từ các cơ sở chế biến.

"Trước đây, khi xảy ra tình trạng trên thì chủ đất đã báo với UBND xã nhưng do các đối tượng lén lút vào ban đêm, rất khó để phát hiện, xử lý", ông Thi nói.

Hiện trường ngổn ngang bột đá, dăm đá, bìa đá lẫn trong cỏ dại còi cọc

Những đống bụi đá trắng xóa phủ kín cả khu vực rừng sản xuất

Theo ông Thi, UBND phường Quy Nhơn Tây đang giao Công an phường cùng Phòng Kinh tế hạ tầng của phường vào cuộc xác minh, kiểm tra các nội dung phản ánh trên. Qua đó, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra hiện trường để xác định các ô nhiễm và phản ánh của người dân để có giải pháp khắc phục. Nếu để xảy ra ô nhiễm, thì trách nhiệm trước tiên thuộc về chủ đất…

Một ao nước tù đọng giữa bãi thải bột đá, nước chuyển màu xanh ngắt

Những bãi bột đá, phế phẩm từ xây dựng được đổ thải trái phép

Ngổn ngang bột đá, dăm đá, bìa đá...

Nhiều cánh đồng lúa người dân dưới chân núi Hòn Ách đã bỏ hoang, dừng canh tác

Như Báo SGGP đã đưa tin, tháng 7-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) yêu cầu UBND TP Quy Nhơn kiểm điểm, xử lý kỷ luật ông Cao Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ (nay là Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây) và ông Đỗ Nguyên Đính, cán bộ địa chính, vì để Công ty TNHH Thanh Huy khai thác đất trái phép tại khu đất 2,5ha ở chân núi Hòn Ách. Theo hồ sơ vụ việc, ngày 16-8-2019, UBND tỉnh cấp phép khai thác cho Công ty Duy Tân tại khu đất này. Tuy nhiên, Công ty Thanh Huy lại đưa máy móc đến khai thác trái phép. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN-MT xác định khối lượng đất bị khai thác, xử lý nghiêm Công ty Thanh Huy, đồng thời tham mưu thu hồi giấy phép của Công ty Duy Tân và khắc phục sự việc. Sau đó, ông Thi bị kiểm điểm rút kinh nghiệm, còn khu vực núi bị “đào khoét” thì không được hoàn thổ, phục hồi môi trường mà biến thành bãi thải bột đá.

