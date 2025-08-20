Tập trung giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án rạch Xuyên Tâm

Đồng chí Nguyễn Chí Trung tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng đại hội

Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, gợi mở trong nhiệm kỳ mới, phường Bình Lợi Trung cần xác định các nội dung trọng tâm về chỉnh trang đô thị, bắt tay thực hiện ngay sau đại hội.

Theo đồng chí Nguyễn Chí Trung, trong điều kiện nguồn vốn ngân sách còn khó khăn, phường cần phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất với lãnh đạo thành phố trên cơ sở vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực để chỉnh trang đô thị, đề xuất xây dựng hệ thống giao thông kết nối đồng bộ với các tuyến đường chính, tuyến đường huyết mạch của phường, ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật, đem lại diện mạo mới cho phường Bình Lợi Trung.

Đặc biệt là tập trung thực hiện hiệu quả các dự án trọng điểm trên địa bàn, trong đó cần hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ dân và xây dựng hạ tầng dự án rạch Xuyên Tâm.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Nguyễn Chí Trung phát biểu chỉ đạo đại hội

Đồng chí cũng đề nghị phường Bình Lợi Trung kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng không phép, lấn chiếm lòng, lề đường, kênh, rạch; thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời, ngăn chặn triệt để tình trạng xây dựng không phép, sai giấy phép.

Quang cảnh đại hội

Đại biểu biểu quyết tại đại hội

Đồng chí cũng lưu ý phường chú trọng thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện tồn đọng kéo dài, không để phát sinh điểm “nóng” ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Chí Trung tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Lợi Trung nhiệm kỳ 2025-2030

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Lợi Trung nhiệm kỳ 2025-2030 với 29 đồng chí ra mắt đại hội. Đồng chí Thái Thị Hồng Nga giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Đồng chí Võ Hoàng Phú giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường. Đồng chí Lê Hoàng Linh Phương giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Các đại biểu tham dự đại hội

Phường Bình Lợi Trung hình thành từ việc sáp nhập các phường 5, 11, 13 thuộc quận Bình Thạnh trước đây. Phường Bình Lợi Trung có diện tích gần 4km2, dân số gần 130.000 người với 61 khu phố. Đảng bộ phường Bình Lợi Trung có 2.339 đảng viên, 91 Chi, Đảng bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường xác định tập trung thực hiện dự án Rạch Xuyên Tâm - công trình trọng điểm vừa cải thiện môi trường, cảnh quan đô thị mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế - dịch vụ mới cho phường. Do đó, phường phối hợp chặt chẽ với thành phố để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng, đồng thời lên kế hoạch khai thác hiệu quả quỹ đất sau khi chỉnh trang, tạo trục không gian xanh, sạch, đẹp và thu hút đầu tư. Một con hẻm được nâng cấp, sửa chữa tại phường Bình Lợi Trung Cùng với đó, phường hoàn thiện hạ tầng giao thông và kỹ thuật, rà soát và đầu tư nâng cấp đồng bộ các tuyến hẻm. Đặc biệt chú trọng các tuyến đường kết nối nội bộ phường để tạo sự thông suốt và gắn kết các khu dân cư. Phường Bình Lợi Trung cũng tăng cường mảng xanh đô thị, xây dựng khu vui chơi công cộng để tạo không gian sống trong lành, nâng cao sức khỏe và tinh thần cho người dân.

THÁI PHƯƠNG