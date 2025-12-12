Sáng nay 12-12, tại Trung tâm hội nghị triển lãm phường Bình Dương, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TPHCM đã tổ chức hội nghị phổ biến các tiến bộ kỹ thuật về giống trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn TPHCM năm 2025.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Dương Đức Trọng, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM cho biết, đây là hội nghị đầu tiên sau khi sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp nhằm tạo điều kiện gặp gỡ giữa các chuyên gia, nhà khoa học, đơn vị nghiên cứu và đơn vị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các xã, phường cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận các tiến bộ kỹ thuật, giải pháp phát triển về giống trong sản xuất nông nghiệp. Hội nghị làm cơ sở định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ, nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ, nông nghiệp xanh thích ứng với biến đổi khí hậu của thành phố.

Ông Võ Thành Giàu, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ông Dương Đức Trọng, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM phát biểu khai mạc hội nghị

Theo báo cáo của Sở NN-MT, Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 – 2025 đã đảm bảo được tiến độ. So với mục tiêu đặt ra đến năm 2025, Chương trình đã đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể: lĩnh vực giống cây trồng đạt 139,8%, giống chăn nuôi đạt 188,1%; giống thủy sản đạt 165,5%; tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 45% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của thành phố;...

Hiện trên địa bàn thành phố có 55 đơn vị sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, lượng giống bình quân hàng năm cung ứng ra thị trưởng khoảng 15.000 tấn; có 20 tổ chức nuôi cấy mô thực vật, năng lực sản xuất bình quân hàng năm khoảng 45 triệu cây giống nuôi cấy mô và 10.000 bình giống gốc.

Đại diện Sở NN-MT thông tin về kết quả thực hiện Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 – 2025

Từ nay đến năm 2030, thành phố tiếp tục đầu tư nâng cấp, xây mới cơ sở hạ tầng khu, vùng, trại sản xuất giống và nông nghiệp công nghệ cao theo kế hoạch; đẩy mạnh công tác nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; tiếp tục phát triển hệ thống sản xuất, cung ứng và dịch vụ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản tập trung hình thành các vùng sản xuất giống;…

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã giới thiệu một số giống cây, con và cá kiểng và các quy trình nông nghiệp công nghệ cao được nghiên cứu, chọn lọc, ứng dụng hiệu quả tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TPHCM; Thảo luận về hiện trạng chăn nuôi bò thịt, ứng dụng công nghệ và giải pháp đồng bộ phát triển bền vững; Giới thiệu một số giống heo và gia cầm năng suất chất lượng cao tại Phân viện chăn nuôi Nam bộ; Một số giải pháp Ứng dụng Công nghệ sinh học trong công tác giống trên địa bàn;…

PHƯƠNG LÊ