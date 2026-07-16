Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 15 tỉnh, thành phố ứng phó mưa, lũ

Chiều 16-7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành văn bản đề nghị UBND 15 tỉnh, thành phố tại khu vực Bắc bộ triển khai các biện pháp ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, từ ngày 16 đến hết ngày 18-7, khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 300mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Từ ngày 19-7, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo từ đêm 16 đến ngày 21-7, trên các sông ở Bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ 2-5m. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3; trên sông Thao, sông Lô và thượng lưu các sông thuộc hệ thống Thái Bình lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương rà soát, di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức canh gác, kiểm soát giao thông tại các khu vực nguy hiểm và kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn.

Các địa phương cần kiểm tra an toàn hồ chứa, hầm lò khai thác khoáng sản, phương án bảo vệ đê điều; thông báo cho chủ lồng bè, phương tiện thủy và các công trình ven sông chủ động phòng tránh; tăng cường thông tin tuyên truyền, duy trì trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Mưa lớn gây lũ cục bộ tại xã Minh Lương (tỉnh Lào Cai) ngày 16-7. Ảnh: UBND xã Minh Lương

* Chiều 16-7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai có báo cáo gửi Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về tình hình mưa lớn kèm dông lốc xảy ra từ đêm 15 đến sáng 16-7 đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và giao thông.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã Minh Lương khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lớn, ngày 16-7. Ảnh: UBND xã Minh Lương

Cụ thể, mưa lớn tập trung tại các xã Minh Lương và Nậm Xé. Trong đó, tại xã Nậm Xé, lũ cuốn trôi 10 con trâu, gây sạt lở tại Km50+300 trên quốc lộ 279. Cầu Nà Sài bị sập, gãy mặt cầu, mố cầu và đường đầu cầu bị xói lở nghiêm trọng. Cầu Tu Trên bị xói khoét sâu mố cầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đến thời điểm báo cáo, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã Minh Lương khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lớn, ngày 16-7. Ảnh: UBND xã Minh Lương

* Cùng ngày, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu báo cáo, mưa lớn đã gây lũ ống, cuốn trôi khoảng 30m mặt đường tại Km76+250 trên quốc lộ 12, thuộc địa phận bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi.

Theo đó, đoạn đường này bị đứt hoàn toàn, các phương tiện không thể lưu thông. Nước lũ tiếp tục xói lở hai đầu đoạn đường bị hư hỏng, khiến phạm vi sạt lở tiếp tục mở rộng, gây khó khăn cho công tác khắc phục và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Chiều 16-7, mưa lớn gây sạt lở trên quốc lộ 279, đoạn qua xã Nậm Xé, làm gián đoạn giao thông. Ảnh: Công an xã Nậm Xé

* Tại tỉnh Điện Biên, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, mưa lớn ngày 16-7 đã gây lũ, sạt lở đất tại các xã Tủa Thàng và Sính Phình. Thiên tai cũng làm 3 tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng, trong đó tuyến từ cầu Pa Phông về trung tâm thôn Cộng Hòa bị đất, đá tràn kho

ảng 60m mặt đường.

PHÚC HẬU