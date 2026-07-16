Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ hơn hiệu quả kinh tế - xã hội của 2 dự án giao thông quan trọng

Chiều 16-7, trong khuôn khổ phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra và cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tổng kết nội dung thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 2 dự án giao thông quan trọng, chiều 16-7. Ảnh: CẨM HÀ

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn thông tin, đối với dự án đường vành đai 5, việc đề xuất điều chỉnh tập trung vào một số nội dung chính gồm: phạm vi, quy mô, công nghệ, phạm vi thu hồi đất, sơ bộ tổng mức đầu tư và tiến độ thực hiện. Chính phủ cũng đề xuất đánh giá lại hướng tuyến so với quy hoạch, phân kỳ đầu tư và phương án phân chia các dự án thành phần để đảm bảo tính đồng bộ.

Với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Chính phủ đề xuất chuyển một số đoạn tuyến sang đầu tư đường đôi ngay trong giai đoạn này, thay vì đợi các giai đoạn sau. Do đó, tổng mức đầu tư điều chỉnh tăng rất lớn (khoảng 42,8% so với mức đã báo cáo trước đây).

Tổng kết nội dung thảo luận về vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất sự cần thiết trình Quốc hội ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng đường vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông quốc gia, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực phát triển cho Thủ đô cũng như các địa phương trong vùng.

Về dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, cơ quan thường trực của Quốc hội đồng tình với việc nghiên cứu điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án này, bao gồm cả việc tăng vốn đầu tư.

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận định đây là việc làm bất đắc dĩ nhưng rất cần thiết để đảm bảo cơ sở pháp lý, tính khả thi và đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng chiến lược”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, phân tích rõ hơn hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và khả năng mở rộng không gian phát triển dọc tuyến đường vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, làm rõ cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối ngân sách để tránh biến động lớn trong quá trình thực hiện.

Với dự án đường sắt, cần làm rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến việc điều chỉnh, đánh giá tác động của việc thay đổi kế hoạch và định hướng phát triển hệ thống đường sắt quốc gia; đặc biệt là cụ thể hóa lộ trình chuyển sang năng lượng sạch để đảm bảo mục tiêu phát thải ròng mà Việt Nam đã cam kết; đánh giá các rủi ro phát sinh trong huy động vốn, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân trong công tác bồi thường, tái định cư và quy định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương.

“Chính phủ cần khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư trước khi trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp gần nhất”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị.

ANH PHƯƠNG