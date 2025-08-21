Bán lẻ nội địa giữ thị phần bằng công nghệ

Làn sóng số hóa đang định hình lại thói quen tiêu dùng của người Việt, đưa thương mại điện tử (TMĐT) trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong chiến lược đa kênh của nhà bán lẻ. Trong cuộc đua này, Saigon Co.op đang tìm cách khẳng định vị thế bằng những bước đi mới trên nền tảng trực tuyến.

Saigon Co.op ra mắt giao diện mới Co.op Online

Từ kệ siêu thị đến không gian số

Tại Việt Nam, TMĐT đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Theo số liệu mới nhất của Công ty tư vấn tăng trưởng TMĐTYouNet ECI, mỗi ngày, người Việt chi hơn 1.200 tỷ đồng cho mua sắm trực tuyến, với sự thống trị ngày càng rõ rệt của các sàn quốc tế và các nền tảng công nghệ mới nổi.

Ông Nguyễn Phương Lâm, Giám đốc Tư vấn và phân tích, Công ty YouNet ECI, dự báo, tốc độ tăng trưởng của ngành TMĐT có thể dao động từ 35-40%/năm. Tốc độ này phụ thuộc vào 3 trụ cột quan trọng trong TMĐT, gồm mua sắm hàng ngày, kết hợp mua sắm và giải trí, giỏ hàng giá trị cao. “TMĐT không còn là kênh bán hàng phụ, mà đang trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược đa kênh của doanh nghiệp. Trong đó, trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng, đặc biệt là gen Z sẽ là yếu tố cạnh tranh then chốt”, ông Nguyễn Phương Lâm khẳng định.

Giữa làn sóng số hóa ngày càng khốc liệt, ngoài sự tham gia của các sàn TMĐT ngoại, các nhà bán lẻ truyền thống cũng cho thấy sự nỗ lực chuyển đổi để bắt kịp xu hướng này. Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) là ví dụ.

Mấy năm trở lại đây, nhà bán lẻ thuần Việt này đã chọn hướng đi “song hành” giữa truyền thống và hiện đại. Không chỉ duy trì hệ thống siêu thị vật lý trải rộng cả nước, Saigon Co.op còn đầu tư mạnh cho nền tảng TMĐT Co.op Online, nhằm nối dài trải nghiệm mua sắm từ kệ siêu thị ra không gian số. Mới đây, việc ra mắt phiên bản mới của Co.op Online đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình số hóa, khẳng định quyết tâm của Saigon Co.op trong việc giữ vững vai trò tiên phong của bán lẻ Việt. Phiên bản này sở hữu giao diện hiện đại, đồng bộ giữa website và ứng dụng di động, giúp khách hàng liền mạch trải nghiệm, đồng thời tích hợp hàng loạt tính năng ưu việt, nhấn mạnh vào sự cá nhân hóa và tính chủ động, 2 yếu tố được coi là “linh hồn” của TMĐT thế hệ mới.

Khẳng định vị thế bằng chất lượng

Với nền tảng mới, khách hàng có thể chủ động lựa chọn thời gian giao hàng, từ ngày đến khung giờ cụ thể. Đây là điểm cộng lớn trong nhịp sống đô thị hối hả, khi người tiêu dùng luôn muốn kiểm soát tối đa quỹ thời gian cá nhân. “Tôi đi làm cả ngày, thường chỉ rảnh buổi tối. Nhờ tính năng chọn khung giờ giao, tôi không còn lo hàng đến lúc mình đi vắng, rất tiện cho gia đình bận rộn như tôi”, chị Mai Anh (phường Sài Gòn, TPHCM), chia sẻ. Một tính năng khác được nhiều người đánh giá cao là ví voucher thông minh. Hệ thống sẽ tự động đề xuất mã giảm giá phù hợp tại bước thanh toán, giúp khách hàng tối ưu chi tiêu mà không sợ bỏ sót ưu đãi. “Trước đây, mua online tôi hay quên nhập mã giảm giá, giờ thì hệ thống gợi ý sẵn, tiết kiệm được kha khá chi phí mỗi tháng”, anh Trọng Tú (phường Xóm Chiếu, TPHCM), nhận xét.

Song song đó, bộ lọc tìm kiếm thông minh cũng được nâng cấp, cho phép sắp xếp sản phẩm theo thương hiệu, khoảng giá, nhà cung cấp hoặc chương trình khuyến mãi. Thói quen “search” vốn là bước quan trọng trong hành trình mua sắm trực tuyến, nay trở nên nhanh chóng và chính xác hơn, tạo sự thoải mái cho người dùng. Đặc biệt, theo đại diện Saigon Co.op, nền tảng đã tích hợp chương trình thẻ khách hàng thành viên Saigon Co.op - vốn là tài sản quý giá được tích lũy trong hơn ba thập kỷ phát triển. Khách hàng có thể liên kết thẻ, tích điểm, theo dõi lịch sử ngay trên ứng dụng.

Một lợi thế cạnh tranh của Co.op Online so với nhiều nền tảng TMĐT khác nằm ở cam kết chất lượng. Saigon Co.op cho biết, toàn bộ sản phẩm đều có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm tra và đóng gói nghiêm ngặt trước khi giao đến tay khách hàng, theo chuẩn đang áp dụng tại Co.opmart, Co.opXtra, Finelife hay Co.op Food. Theo Saigon Co.op, trên thị trường trực tuyến hiện vốn tồn tại không ít lo ngại về hàng giả, hàng kém chất lượng và sự khác biệt sẽ giúp Co.op Online củng cố vị thế như một điểm đến đáng tin cậy cho khách hàng.

Có thể thấy, sự ra mắt giao diện mới không chỉ là bước nâng cấp công nghệ mà còn thể hiện nỗ lực tái định vị của bán lẻ Việt trong kỷ nguyên số. Nếu như trước đây, siêu thị là điểm hẹn cuối tuần của hàng triệu gia đình, thì nay cùng với sự trỗi dậy của TMĐT, bán lẻ nội địa phải hiện diện trên mọi nền tảng để đồng hành cùng người tiêu dùng. Ở bình diện rộng hơn, Co.op Online còn là minh chứng cho nỗ lực của doanh nghiệp Việt trong xây dựng một không gian TMĐT minh bạch, góp phần bảo vệ thị trường nội địa và khuyến khích tiêu dùng hàng Việt.

Để tăng sức lan tỏa cho phiên bản mới, Co.op Online đang tổ chức chuỗi sự kiện “Co.op Online Say Hi” tại nhiều siêu thị, kết hợp mua sắm với trò chơi, quà tặng và e-voucher. Đây là cách đưa TMĐT ra khỏi “màn hình”, kết nối trực tiếp với trải nghiệm thực tế của khách hàng. Song song đó, chương trình ưu đãi chào thành viên mới tặng e-voucher 30.000 đồng cho người dùng đăng ký tài khoản từ nay đến ngày 30-9 vừa mở rộng tệp khách hàng, vừa tạo sự gắn kết với cộng đồng tiêu dùng trẻ.

MINH XUÂN