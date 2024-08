Bánh trung thu đa dạng, giá mềm

Người tiêu dùng chọn mua bánh trung thu sớm tại hệ thống siêu thị

Chiều 8-8, một số siêu thị, trung tâm thương mại tại TPHCM cho biết, đang có chính sách ưu đãi giá tốt khi khách mua bánh trung thu các loại trên toàn hệ thống.

Theo đó, Tập đoàn Central Retail Việt Nam (sở hữu GO!, Big C…) có chương trình “Tiệc trăng vẹn tròn” với 19 loại bánh trung thu có giá từ 29.000 - 99.000 đồng/chiếc, tương đương 240.000 - 500.000 đồng/hộp. Khách được giảm 15% cho đơn hàng từ 1 triệu đồng trở lên khi mua bánh tại các hệ thống siêu thị GO!, Big C trên toàn quốc. Hệ thống cũng ưu đãi đồng giá 55.000 đồng và 65.000 đồng cho dòng bánh trung thu tươi thương hiệu GO! …

Bánh trung thu được bày bán tại hệ thống siêu thị Big C

Ngoài ra, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, tại GO! và Big C cũng trưng bày các dòng bánh trung thu của những thương hiệu nổi tiếng như Kinh Đô, Bánh mứt Thành Long, Bibica,… với giá hấp dẫn. Tương tự, các siêu thị khác như Co.opmart, MM Mega Market cũng đang có những dòng bánh tươi, đa dạng mùi vị phục vụ khách hàng như đậu xanh sầu riêng, trà xanh đậu đỏ, sen trứng, khoai môn trứng, sữa dừa, tiramisu,….

Theo bà Hoàng Ngọc Thanh, Giám đốc Kinh doanh Bánh mứt Thành Long (quận 3, TPHCM), thương hiệu hơn 70 năm tuổi này luôn lắng nghe từng góp ý của khách. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên đến nhiều tỉnh thành khảo sát thị trường, hướng dẫn bà con sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, chuẩn bị nguồn nguyên liệu dồi dào cho thương hiệu.

Năm nay, Bánh mứt Thành Long cung ứng cho thị trường hơn 8 loại mẫu hộp mới, khác biệt so với năm trước, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng. Giá các bộ lễ hộp biếu tặng đa dạng, từ 150.000 - 850.000đồng/hộp, tùy loại hộp 2 bánh hoặc 4 bánh.

Bên cạnh dòng bánh thành phẩm, một số thương hiệu còn bán cả gói nguyên liệu gồm bột bánh, nhân bánh, các loại hạt, trứng muối, với giá 250.000-300.000 đồng/gói.

THI HỒNG