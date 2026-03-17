Báo Sài Gòn Giải Phóng đoạt Giải Báo chí về xây dựng Đảng của TP Hà Nội

Chiều 17-3, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội (17-3-1930 – 17-3-2026), Thành ủy TP Hà Nội tổ chức lễ trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP Hà Nội lần thứ VIII - năm 2025.

Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao giải cho nhóm tác giả đoạt giải Đặc biệt

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ, Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP Hà Nội được Thành ủy Hà Nội tổ chức thường niên nhằm động viên, khích lệ đội ngũ người làm báo tích cực tham gia tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; phản ánh sinh động quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP Hà Nội.

Qua 8 lần tổ chức, giải thưởng ngày càng khẳng định vị thế, trở thành một trong những giải báo chí chuyên đề có uy tín, thu hút sự quan tâm của đông đảo cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong cả nước.

Theo ban tổ chức, tham dự giải lần này có 323 tác phẩm của 36 cơ quan báo chí, tăng 139 tác phẩm và 10 đơn vị so với năm trước. Cơ cấu tác phẩm khá toàn diện, gồm: 83 tác phẩm báo in, 206 tác phẩm báo điện tử, 6 tác phẩm phát thanh và 28 tác phẩm truyền hình.

chất lượng các tác phẩm có nhiều chuyển biến tích cực, đầu tư công phu, có chiều sâu lý luận và thực tiễn, bám sát những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thủ đô.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại lễ trao giải

Trên cơ sở các tác phẩm dự giải, các hội đồng sơ khảo và chung khảo đã thảo luận, thống nhất lựa chọn 34 tác phẩm tiêu biểu để trao giải, gồm: 1 giải đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C, 3 giải chuyên đề và 15 giải khuyến khích. Cùng với đó, có 2 cơ quan báo chí được đồng hạng giải xuất sắc.

Trong số các tác phẩm đạt giải, Báo Sài Gòn Giải Phóng đoạt giải Khuyến khích với tác phẩm Khát vọng hạnh phúc trên xã đảo duy nhất ở Thủ đô của nhóm tác giả Nguyễn Quốc Khánh và Trần Lưu.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Phong đã phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP Hà Nội lần thứ IX - năm 2026.

MINH KHANG