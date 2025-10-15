Khát vọng hạnh phúc trên “xã đảo” duy nhất ở Thủ đô

Gần ngã ba Bạch Hạc nổi tiếng, nơi hợp lưu của sông Lô, sông Hồng và sông Đà, xã đảo Minh Châu (TP Hà Nội) như “ốc đảo” biệt lập giữa bãi bồi sông Hồng. Nhưng nơi đây không chỉ đang từng bước thay da đổi thịt với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mà còn đang khát vọng, nỗ lực xây dựng để trở thành xã “thông minh, hạnh phúc, đáng sống”.

Năng động, cần mẫn với nhân dân

Cách trung tâm Hà Nội hơn 60km, đường tới xã Minh Châu chủ yếu phụ thuộc vào những chuyến phà qua sông Hồng, hoặc đi đường vòng hơn 30km qua tỉnh Phú Thọ vào mùa khô. Do đó, lâu nay, Minh Châu được xem là một vùng đất “trũng”, không chỉ về địa hình mà cả về dịch vụ công và an sinh xã hội. Từ bao đời, người dân nơi đây quen với cảnh sang sông bằng thuyền, phà; mất cả ngày để làm xong một thủ tục hành chính đơn giản tại thị trấn Tây Đằng trước đây.

Chuyến phà đưa người dân và cán bộ công chức tới xã Minh Châu. Ảnh: QUANG PHÚC

Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai tại xã Minh Châu. Hệ thống hành chính công trực tuyến, điểm phục vụ công được thiết lập ngay tại trụ sở UBND xã, đưa các dịch vụ công vốn dĩ “ở tận huyện” nay về cận nhà dân.

“Không còn phải ngược xuôi đi phà, thủ tục giờ nhanh gọn, có đoàn viên thanh niên chỉ tận tay, bày từng bước, ai cũng làm được”, bà Lê Thị Hà (58 tuổi, xóm 3) vui vẻ chia sẻ sau khi được hỗ trợ thực hiện thủ tục cấp lại sổ đỏ chỉ trong buổi sáng.

Hàng ngày, nhiều cán bộ, công chức xã Minh Châu phải đi phà qua sông Hồng để tới trụ sở làm việc. Ảnh: QUANG PHÚC

Và đứng sau sự thuận lợi ấy, chính là những nỗ lực bền bỉ, lặng lẽ của đội ngũ cán bộ, công chức nơi đây - những người hằng ngày vượt sông, băng qua cung đường xa và vất vả để giữ nhịp sống hành chính nơi “ốc đảo”.

Anh Nguyễn Đình Nam từng công tác tại UBND huyện Ba Vì trước đây, nay được điều động về làm chuyên viên phòng kinh tế UBND xã Minh Châu chia sẻ: “Đường từ nhà tôi đến trụ sở xã giờ xa gấp 10 lần. Mỗi sáng, tôi phải đi làm từ lúc 6 giờ để kịp chuyến phà nhưng có hôm mưa to, gió lớn, phà sang muộn đành đi trễ…”.

Trong khi đó, với chị Nguyễn Thị Thắm, chuyên viên phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội thì cuộc sống gia đình thay đổi hẳn từ ngày chị xung phong về Minh Châu. “Mỗi sáng, em dậy từ 5 giờ sáng, lo cơm nước cho 2 con nhỏ rồi đi làm. Công việc nhiều nên nhiều hôm tối mịt về đến nhà”, chị Thắm tâm sự.

Cán bộ hành chính công UBND xã Minh Châu phục vụ người dân tới làm các thủ tục hành chính. Ảnh: QUANG PHÚC

Không chỉ đội ngũ công chức, chuyên viên mà ngay cả cán bộ lãnh đạo xã Minh Châu cũng là những người trẻ, năng động, sẵn sàng làm xa nhà. Anh Nguyễn Đức Tiến, là Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội trước khi được điều động về làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu. Về xã đảo cách xa nhà hơn 60km, anh đã quyết định chọn ở lại Minh Châu, chỉ về nhà cuối tuần.

“Chúng tôi hiểu rằng, muốn dân tin, dân theo, thì trước hết mình phải thực sự vì dân, không ngại khó, không ngại xa”, Bí thư xã Minh Châu chia sẻ. Được biết trong số hơn 60 cán bộ, công chức ở Minh Châu, phần lớn được điều động từ những địa phương khác, xa nhất là từ nội thành Hà Nội, rồi tới Đan Phượng, Sơn Tây cũng cách trụ sở xã 20-30km.

Tiên phong chăm lo sức khỏe người dân

Sáng cuối tuần nhưng Trường Tiểu học xã Minh Châu đã đông nghịt người dân địa phương và các thầy thuốc trẻ lần đầu tiên thực hiện đợt khám chữa bệnh lớn cho người dân toàn xã Minh Châu. Trong số đó, nhiều người lần đầu tiên trong đời được khám sức khỏe tổng quát.

Cụ ông Nguyễn Viết Côi (83 tuổi, xóm 1) chia sẻ: “Từ cổng trường đã có các cháu đoàn viên đón tiếp, dẫn đến từng bàn khám. Cả đời tôi chưa từng được phục vụ tận tình thế”.

Trong khi đó, sau khi được các y, bác sĩ thăm khám, tư vấn và phát thuốc, ông Nguyễn Hoàng Vĩnh (72 tuổi, xóm 4, xã Minh Châu) xúc động: Xã tôi trước đây là vùng trũng, vùng xa. Nhưng hôm nay được bác sĩ ở thành phố về tận xã khám bệnh như thế này mừng lắm.

Người dân xã Minh Châu được các bác sĩ thăm khám sức khỏe miễn phí

Theo Bí thư xã Minh Châu, cùng với việc tập trung vận hành ổn định bộ máy chính quyền mới của xã thì tập thể lãnh đạo xã xác định rõ việc chăm sóc sức khỏe, cải thiện môi trường sống, nâng cao đời sống và an sinh xã hội cho nhân dân… là những nhiệm vụ hàng đầu. Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và mong muốn của lãnh đạo TP Hà Nội về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm một lần cho toàn dân, bước đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong kỷ nguyên mới. Vì thế, xã Minh Châu là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai khám sức khỏe cho toàn bộ người dân sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

“Đây là một phần trong hành trình xây dựng xã Minh Châu xanh, văn minh, hạnh phúc, đáng sống khi người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn…” anh Nguyễn Đức Tiến chia sẻ. Sau khi hoàn thành đợt khám sức khỏe tổng quát, chính quyền địa phương phối hợp với Sở Y tế Hà Nội lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho tất cả người dân địa phương. “Chúng tôi coi sức khỏe là nền tảng của một xã hạnh phúc. Đây là cách để không ai bị bỏ lại phía sau”, Bí thư xã Minh Châu chia sẻ.

Xây xã đảo thông minh

Sự thay đổi ở Minh Châu chính là bước chuyển trong tư duy phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, công nghệ làm công cụ và thanh niên làm nòng cốt. Với đặc thù là xã đảo duy nhất ở Thủ đô, khi các thủ tục hành chính công trực tuyến được đưa về tuyến xã, trong bối cảnh đời sống người dân địa phương còn khó khăn và nhiều hạn chế về công nghệ thông tin thì tại xã Minh Châu đã ra đời mô hình “2 phục vụ”.

Xã Minh Châu đang nỗ lực xây dựng để trở thành nơi hạnh phúc, đáng sống. Ảnh: QUANG PHÚC

Anh Đinh Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu cho biết, với mô hình “2 phục vụ”, ban ngày, tại điểm phục vụ hành chính công của xã có cán bộ và các bạn đoàn viên thanh niên tình nguyện túc trực thường xuyên để hỗ trợ người dân về công nghệ khi tới thực hiện các thủ tục hành chính.

Tiếp đó vào buổi tối, các tổ chuyển đổi số cộng đồng của xã với nòng cốt là đoàn viên thanh niên trực tiếp xuống từng nhà dân đề hỗ trợ việc cài đặt các ứng dụng số như: iHanoi, VNEID và hỗ trợ hướng dẫn thủ tục hành chính. Không dừng lại ở đó, xã Minh Châu còn thực hiện mở thêm một số điểm hành chính công tại các nhà văn hóa thôn, để phục vụ người dân tốt hơn.

Tuyến xe buýt 20ATC kết nối xã đảo Minh Châu với nội thành Hà Nội

“Chúng tôi đặt mục tiêu lớn nhất trong nhiệm kỳ 2025-2030 là xây dựng Minh Châu trở thành xã hạnh phúc. Với chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 9/10 và cụ thể hóa bằng bộ tiêu chí đo lường, đánh giá rõ ràng, nhằm kiến tạo một miền quê xanh - văn minh - hạnh phúc”, Bí thư Đảng ủy xã Minh Châu chia sẻ.

Đặc biệt với sự nỗ lực của địa phương và hỗ trợ tích cực của thành phố, mới đây, tuyến xe buýt 20ATC từ Nhổn tới Minh Châu đã chính thức vận hành, góp phần phá bỏ cách biệt địa lý cho xã đảo, mở ra nhiều giá trị kết nối, phát triển thuận lợi cho địa phương.

Xã Minh Châu, TP Hà Nội được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Minh Châu cũ (huyện Ba Vì trước đây), cùng với một phần diện tích và dân số của xã Chu Minh và thị trấn Tây Đằng trước đây. Xã rộng hơn 560 ha, với trên 1.400 hộ và khoảng 6.500 nhân khẩu.

QUỐC KHÁNH - TRẦN LƯU