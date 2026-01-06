Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng bản đồ Việt Nam cho tỉnh Tuyên Quang - vùng đất địa đầu Tổ quốc

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương tặng bản đồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Vương Ngọc Hà tiếp nhận. Ảnh: QUANG PHÚC

Đón tiếp đoàn công tác Báo SGGP có các đồng chí: Vương Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Bình Minh, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh Tuyên Quang cùng lãnh đạo Văn phòng UBND, Sở VH-TT-DL tỉnh Tuyên Quang.

Về phía Báo SGGP có Phó Tổng Biên tập Bùi Thị Hồng Sương cùng đại diện các phòng, ban.

Tại buổi trao tặng, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương cho biết, là cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam TPHCM, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, Báo SGGP đã trải qua hơn 50 năm phát triển, trở thành cơ quan báo chí lớn của cả nước. Với vị thế và lịch sử phát triển, hiện Báo SGGP có độ phủ sóng toàn quốc và uy tín trên mọi lĩnh vực, luôn được độc giả tin tưởng, yêu mến. Nhiều năm qua, được sự ủng hộ nhiệt tình của các đơn vị, doanh nghiệp và bạn đọc, Báo SGGP đã tổ chức nhiều chương trình xã hội từ thiện có ý nghĩa nhân văn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí Bùi Thị Hồng Sương cho biết, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Báo SGGP đã hợp tác với Trung tâm Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý (Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam – Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để tiếp nhận cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1/4.500.000, phục vụ biên tập và xuất bản bản đồ Việt Nam – đơn vị hành chính cấp tỉnh. Ngay sau đó, Báo phối hợp với các nhà tài trợ in và phát hành 100.000 bản đồ để trao tặng bạn đọc; đồng thời tặng bản đồ đến 168 phường, xã và đặc khu tại TPHCM.

Mở rộng chương trình, Báo SGGP phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai chương trình "Trao tặng bản đồ đất nước - Tự hào dấu ấn non sông” với slogan "Bản đồ trên tay - Tổ quốc trong tim" nhằm mở rộng việc trao tặng đến lãnh đạo 34 tỉnh, thành và bạn đọc cả nước. Tiếp sau TPHCM, Gia Lai, Tuyên Quang - vùng đất địa đầu Tổ quốc là tỉnh mà Báo SGGP trao tặng bản đồ trong dịp này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Vương Ngọc Hà (trái) tiếp nhận bản đồ do Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương trao tặng. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thị Hồng Sương thay mặt Báo SGGP đã gửi tặng tỉnh Tuyên Quang 25 bản đồ Việt Nam khổ lớn (70x100cm, đóng khung) đến lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ngành của tỉnh. Đồng chí Vương Ngọc Hà thay mặt lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP cũng thông tin về kế hoạch hai chương trình an sinh xã hội “Thắp sáng niềm tin – Vượt khó đến trường” và “Áo ấm đến trường” tại Tuyên Quang. Theo đó, năm 2023, để hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (5-5-1975 – 5-5-2025), Báo SGGP đã phát động chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” nhằm chia sẻ, hỗ trợ các trường học ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới gặp khó khăn về địa điểm, cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu cơ bản của học sinh với mong muốn khích lệ, động viên, tạo điều kiện cho các em học sinh tiếp tục cố gắng, phấn đấu, vượt khó vươn lên trong học tập.

Sau gần 3 năm triển khai chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”, Báo SGGP cùng các nhà tài trợ đã đồng hành, hỗ trợ các địa phương, nhất là các trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn hàng chục tỷ đồng tiền mặt, hiện vật và học bổng cho các em học sinh…

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương tặng quà cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Vương Ngọc Hà. Ảnh: QUANG PHÚC

Dịp này, tại tỉnh Tuyên Quang, Báo SGGP hỗ trợ Trường PTDT Bán trú tiểu học Sơn Vĩ trị giá 370 triệu đồng, trong đó có 100 suất học bổng, 1.000 áo ấm cùng tiền mặt để trường đầu tư cơ sở vật chất, khắc phục một phần khó khăn cho trường; hỗ trợ Trường PTDT Bán trú THCS Lũng Chinh 206 triệu đồng (bao gồm 100 triệu đồng để hỗ trợ tu bổ cơ sở vật chất trường học, 80 suất học bổng và 300 chiếc áo ấm tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vượt khó học tốt).

Trước đó, tháng 5-2024, Báo SGGP cùng các nhà tài trợ đã đồng hành, hỗ trợ Trường PTDT Bán trú tiểu học Sơn Vĩ bằng tiền, hiện vật, học bổng trên 450 triệu đồng. Nhờ những hỗ trợ này, các em học sinh của trường đã bớt đi một phần khó khăn về nơi ở, nơi học tập…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Vương Ngọc Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Vương Ngọc Hà bày tỏ niềm xúc động khi đúng đợt giá lạnh, bà con ở vùng cao Tuyên Quang đã nhận được hơi ấm nghĩa tình đến từ TPHCM, từ Báo SGGP. Trong những năm qua, báo SGGP luôn có những hoạt động ý nghĩa dành cho đồng bào tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang trước đây, nay là tỉnh Tuyên Quang.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà con nhân dân tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Vương Ngọc Hà cảm ơn nghĩa tình của nhân dân TPHCM, của Báo SGGP - tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM; chúc Báo SGGP luôn phát triển, có nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa dành cho nhân dân cả nước, trong đó có Tuyên Quang.

Đồng chí cũng mong Báo SGGP dành nhiều tình cảm, thông tin về tỉnh Tuyên Quang; mong muốn có sự gắn kết chặt chẽ giữa Báo SGGP và cơ quan báo chí của tỉnh Tuyên Quang...

Tin liên quan Chương trình “Áo ấm đến trường”: Tiếp nối hành trình nhân ái

PHAN THẢO