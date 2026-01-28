Nhịp cầu nhân ái

Trao 600 suất quà tết tặng người dân vùng thiên tai ở Huế

SGGPO

Những suất quà góp phần giúp bà con đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đầm ấm, nghĩa tình.

Sáng 28-1, Hiệp hội Doanh nghiệp quân đội phối hợp với một số đơn vị Bộ quốc phòng tổ chức chương trình trao tặng quà tết tại TP Huế.

Screenshot_20260128_135848_Photos.jpg
Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội trao tặng quà tết ở Huế

Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội đã trao 600 suất quà, tổng trị giá 600 triệu đồng đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng thiên tai tại các phường An Cựu, Thuận Hóa, Phong Thái, xã Phú Hồ và xã Phú Lộc. Đồng thời trao tặng 10 suất quà đến các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng ở TP Huế.

Dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội tổ chức đến thăm, tặng quà và tri ân một số Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn TP Huế, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khẳng định tình cảm gắn bó, đoàn kết quân – dân, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội.

VĂN THẮNG

