Pharmacity gửi trọn yêu thương đến vùng cao Nghệ An

Tiếp nối hành trình đồng hành vì cộng đồng, chương trình “Xuân Biên Cương – Tết Ấm Cho Em – Hội Chợ 0 Đồng” được triển khai tại xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An – địa phương vùng cao còn nhiều khó khăn và vừa chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt.

Chương trình diễn ra trong hai ngày 30 và 31-1-2026, do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An tổ chức, với sự đồng hành của Pharmacity, các đơn vị y tế, cơ quan ban ngành địa phương và các nhãn hàng trong lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe.

Chương trình “Xuân biên cương – Tết ấm cho em – Hội chợ 0 đồng” hướng đến mục tiêu hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, chia sẻ khó khăn và mang đến một mùa tết ấm áp, đủ đầy hơn cho trẻ em và người dân địa phương trong những ngày đầu năm mới

Chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng vùng cao

Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho trẻ em và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An được triển khai với sự phối hợp của nhiều đơn vị chuyên môn, gồm Bệnh viện Quân y 4, Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Mắt Nghệ An, cùng đội ngũ dược sĩ Pharmacity và nhãn hàng Rohto đồng hành.

Gần 350 trẻ em và khoảng 300 người lớn đã được thăm khám sức khỏe tổng quát, tư vấn dinh dưỡng, kiểm tra các bệnh lý thường gặp và hướng dẫn phòng ngừa bệnh, phù hợp với điều kiện sinh hoạt đặc thù của khu vực vùng cao. Riêng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mắt, người dân được kiểm tra thị lực, tư vấn cách bảo vệ mắt và tiếp cận các giải pháp chăm sóc phù hợp với từng độ tuổi.

Gần 350 trẻ em và khoảng 300 người lớn đã được thăm khám sức khỏe, đặc biệt là kiểm tra sức khỏe thị lực và sức khỏe mắt ở mọi lứa tuổi

Sự đồng hành này góp phần hỗ trợ người dân nâng cao nhận thức trong việc chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, trong bối cảnh điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế tại địa phương còn nhiều hạn chế.

Trao quà sức khỏe – Tết ấm cho em

Hàng trăm phần quà đã được trao tận tay người dân

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Nhà thuốc Pharmacity phối hợp cùng các nhãn hàng đồng hành gồm Beucare, Brauer, Đại Thuận, DHG Pharma, DKSH, Doppelherz, Heviho, Kinder, Kolmar, Lineabon, LiveSpo, Magicwave, MHD Pharma, Pure, QKMedic, Rohto, Starmed, Thái Dương và Yến sào Bestnest đã trao tặng những phần quà sức khỏe thiết thực cho các gia đình có trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Các phần quà bao gồm sản phẩm chăm sóc sức khỏe và vật dụng thiết yếu, với tổng giá trị tài trợ hơn 850 triệu đồng, góp phần hỗ trợ kịp thời cho người dân, đặc biệt là trẻ em, giúp bà con vùng cao đón tết ấm áp và an tâm hơn về sức khỏe.

Hội chợ 0 đồng – trao quyền lựa chọn cho trẻ em

Các em nhỏ hào hứng khi được tự tay lựa chọn những món quà mình yêu thích

Một điểm nhấn của chương trình là “Hội chợ 0 đồng”, được tổ chức với mục tiêu tạo điều kiện để trẻ em và người dân trực tiếp lựa chọn các nhu yếu phẩm phù hợp với nhu cầu của gia đình. Thay vì hình thức trao quà truyền thống, Pharmacity hướng đến việc giúp các em nhỏ cảm nhận trọn vẹn hơn niềm vui mua sắm ngày tết, đồng thời thể hiện sự tôn trọng quyền tham gia của trẻ em thông qua việc các em được trao cơ hội tự lựa chọn những đồ dùng cần thiết và phù hợp với nhu cầu của các em.

Trong không khí rộn ràng những ngày cuối năm, các gian hàng được bố trí thân thiện, gần gũi, góp phần tạo nên không gian ấm áp, gắn kết cộng đồng, để mùa tết nơi vùng cao thêm trọn vẹn ý nghĩa.

Lan tỏa giá trị đồng hành vì cộng đồng

Các em nhỏ vui mừng khui quà vừa được nhận

Chương trình “Xuân Biên Cương – Tết Ấm Cho Em – Hội Chợ 0 Đồng” tại xã Tam Thái là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Pharmacity, các đơn vị y tế và các nhãn hàng đồng hành trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Thông qua việc kết hợp khám chữa bệnh, phát thuốc, trao quà và tổ chức hội chợ, chương trình góp phần đáp ứng các nhu cầu thiết thực của người dân, đồng thời hỗ trợ nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe lâu dài cho cộng đồng vùng cao.