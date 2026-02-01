Nhịp cầu nhân ái

Nghệ An: Hơn 1.500 người tham gia hiến máu tình nguyện

SGGPO

Ngày 1-2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội "Chủ nhật đỏ" lần thứ 18 năm 2026.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa sâu rộng thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”.

623213348_873238122153451_402446180113625265_n.jpg
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu cứu người

Ngày hội đã thu hút sự tham gia của hơn 1.500 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, thầy cô giáo, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

624561810_873234558820474_746219656936763656_n.jpg
Đông đảo tình nguyện viên tham gia hiến máu cứu người

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 1.057 đơn vị máu an toàn. Toàn bộ số máu này sẽ được Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An tiếp nhận, bảo quản và phân bổ đến các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn để cấp cứu, điều trị bệnh nhân; góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu thường xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán.

>> Một số hình ảnh tại ngày hội hiến máu tình nguyện:

1.jpg
3.jpg
4.jpg
624555257_873234568820473_6028968578139587960_n.jpg
624447474_873234592153804_5456858198209902563_n.jpg
66.jpg
aaa.jpg
66666q.jpg
9999.jpg
Tin liên quan
DƯƠNG QUANG

Từ khóa

Hiến máu tình nguyện Nghệ An hiến máu Ngày Chủ nhật đỏ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn