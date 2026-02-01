Nghệ An: Hơn 1.500 người tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 1-2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội "Chủ nhật đỏ" lần thứ 18 năm 2026.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa sâu rộng thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu cứu người

Ngày hội đã thu hút sự tham gia của hơn 1.500 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, thầy cô giáo, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đông đảo tình nguyện viên tham gia hiến máu cứu người

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 1.057 đơn vị máu an toàn. Toàn bộ số máu này sẽ được Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An tiếp nhận, bảo quản và phân bổ đến các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn để cấp cứu, điều trị bệnh nhân; góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu thường xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán.

>> Một số hình ảnh tại ngày hội hiến máu tình nguyện:

DƯƠNG QUANG