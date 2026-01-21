Nhịp cầu nhân ái

Quảng Ngãi: Học sinh Xơ Đăng gói bánh chưng tặng gia đình chính sách

Ngày 21-1, Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Xuân yêu thương” dành cho học sinh đồng bào Xơ Đăng, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các em tham gia gói bánh chưng

Tại chương trình, hàng trăm học sinh được tham gia trải nghiệm gói và nấu bánh chưng. Dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo và phụ huynh, các em hào hứng thực hiện từng công đoạn, từ chọn lá, gói bánh đến nấu bánh chưng, qua đó hiểu thêm ý nghĩa của món bánh truyền thống trong dịp Tết cổ truyền.

Bánh chưng do các em gói sẽ được dành tặng đến các gia đình chính sách

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng cho biết, ngoài hoạt động gói bánh chưng, nhà trường còn trang trí không gian tết, mang không khí xuân sớm đến với học sinh. Những chiếc bánh chưng do các em tự tay gói sẽ được trao tặng đến gia đình các em và tặng các gia đình chính sách tại 9 thôn trên địa bàn, qua đó góp phần hình thành cho học sinh ý thức sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng và sự trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống.

Phụ huynh cùng tham gia
Các em tham gia trải nghiệm làm bánh
