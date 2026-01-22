Trao quà tết cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Sức sống cơ sở

Chương trình "Xuân tình nguyện năm 2026" đã trao tặng 30 phần quà tết, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 4.

Ngày 22-1, tại Bệnh viện Quân y 4 (phường Dĩ An, TPHCM), BHXH cơ sở Dĩ An phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 4, Chi đoàn – Liên đội Trường TH Dĩ An C và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần tổ chức Chương trình "Xuân tình nguyện năm 2026".

Chương trình đã trao 30 phần quà Tết, mỗi phần gồm bánh kẹo trị giá 400.000 đồng và 100.000 đồng tiền mặt cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 4.

Chương trình ý nghĩa này nhằm sẻ chia khó khăn, giúp người bệnh có thêm niềm tin, nghị lực trong quá trình điều trị, nhất là trong những ngày Tết Nguyên đán đang đến gần.

Tham gia chương trình, BHXH cơ sở Dĩ An đã tích cực đồng hành với các đơn vị phối hợp trong công tác tổ chức, vận động và trao quà, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của ngành BHXH đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân và người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

CAO SƠN

